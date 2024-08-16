Украина. Первая лига16 августа 2024, 15:23 | Обновлено 16 августа 2024, 17:17
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НЕДЕЛИН: «Металлист 1925 тренирует Карпенко. Все остальное – слухи»
Гендиректор клуба отреагировал на слухи про назначение Патрика ван Леувена
16 августа 2024, 15:23 | Обновлено 16 августа 2024, 17:17
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Генеральный директор «Металлиста 1925» Андрей Неделин отреагировал на информацию о возможной смене тренера в команде из Харькова:
«Я слухи не комментирую. Мы ведем переговоры со всеми участниками процесса.
Сейчас в должности исполняющего обязанности главного тренера работает Сергей Карпенко.
Это все, что я могу сказать. Все остальное – слухи».
Ранее в СМИ сообщалось, что харьковский клуб договорился о сотрудничестве с экс-наставником Зари и Шахтера Патриком ван Леувеном.
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