НЕДЕЛИН: «Металлист 1925 тренирует Карпенко. Все остальное – слухи»

Генеральный директор «Металлиста 1925» Андрей Неделин отреагировал на информацию о возможной смене тренера в команде из Харькова:

«Я слухи не комментирую. Мы ведем переговоры со всеми участниками процесса.

Сейчас в должности исполняющего обязанности главного тренера работает Сергей Карпенко.

Это все, что я могу сказать. Все остальное – слухи».

Ранее в СМИ сообщалось, что харьковский клуб договорился о сотрудничестве с экс-наставником Зари и Шахтера Патриком ван Леувеном.