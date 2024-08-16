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  4. НЕДЕЛИН: «Металлист 1925 тренирует Карпенко. Все остальное – слухи»
Украина. Первая лига
16 августа 2024, 15:23 | Обновлено 16 августа 2024, 17:17
268
0

НЕДЕЛИН: «Металлист 1925 тренирует Карпенко. Все остальное – слухи»

Гендиректор клуба отреагировал на слухи про назначение Патрика ван Леувена

16 августа 2024, 15:23 | Обновлено 16 августа 2024, 17:17
268
0
НЕДЕЛИН: «Металлист 1925 тренирует Карпенко. Все остальное – слухи»
ФК Металлист 1925

Генеральный директор «Металлиста 1925» Андрей Неделин отреагировал на информацию о возможной смене тренера в команде из Харькова:

«Я слухи не комментирую. Мы ведем переговоры со всеми участниками процесса.

Сейчас в должности исполняющего обязанности главного тренера работает Сергей Карпенко.

Это все, что я могу сказать. Все остальное – слухи».

Ранее в СМИ сообщалось, что харьковский клуб договорился о сотрудничестве с экс-наставником Зари и Шахтера Патриком ван Леувеном.

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чемпионат Украины по футболу Металлист 1925 Андрей Неделин Сергей Карпенко Патрик ван Леувен назначение тренера Первая лига Украины
Николай Степанов Источник: Спорт-Экспресс Украина
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