Черноморец – Колос. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 16 августа «Черноморец» в стартовом матче третьего тура УПЛ в Одессе примет «Колос» из Ковалевки. Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Черноморец»: Рудько, Кисиль, Арсич, Удод, Бутко, Ермаков, Шпорн, Габелок, Янаков, Попов, Хобленко

«Колос»: Горох, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Поправка, Харатин, Демченко, Гагно, Алефиренко, Велетень, Паулаускас