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Украина. Премьер лига
16 августа 2024, 14:41 |
355
1

Черноморец – Колос. Стали известны стартовые составы

Команды открывают третий тур УПЛ

16 августа 2024, 14:41 |
355
1
Черноморец – Колос. Стали известны стартовые составы
ФК Черноморец

Сегодня, 16 августа «Черноморец» в стартовом матче третьего тура УПЛ в Одессе примет «Колос» из Ковалевки. Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Черноморец»: Рудько, Кисиль, Арсич, Удод, Бутко, Ермаков, Шпорн, Габелок, Янаков, Попов, Хобленко

«Колос»: Горох, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Поправка, Харатин, Демченко, Гагно, Алефиренко, Велетень, Паулаускас

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Черноморец Одесса Колос Ковалевка Черноморец - Колос Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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alex belogubko
проигрыш ЧО--ОТСТАВКА БАБИЧА --голосуем --если у него есть совесть то сам уйдёт --хватит нам ГРИ 18 проигрышей
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