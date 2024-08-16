Украина. Премьер лига16 августа 2024, 14:41 |
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Черноморец – Колос. Стали известны стартовые составы
Команды открывают третий тур УПЛ
16 августа 2024, 14:41 |
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Сегодня, 16 августа «Черноморец» в стартовом матче третьего тура УПЛ в Одессе примет «Колос» из Ковалевки. Начало матча – в 15:30 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Черноморец»: Рудько, Кисиль, Арсич, Удод, Бутко, Ермаков, Шпорн, Габелок, Янаков, Попов, Хобленко
«Колос»: Горох, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Поправка, Харатин, Демченко, Гагно, Алефиренко, Велетень, Паулаускас
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