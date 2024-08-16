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Кубок конфедераций
16 августа 2024, 12:42 | Обновлено 16 августа 2024, 13:48
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ПАЛЯНИЦА: «Перед Бетисом Кривбассу надо победить в Ровно»

Бывший нападающий криворожан не увидел в игре украинцев предпосылок для победы над «Викторией»

16 августа 2024, 12:42 | Обновлено 16 августа 2024, 13:48
550
1
ПАЛЯНИЦА: «Перед Бетисом Кривбассу надо победить в Ровно»
ФК Кривбасс

Бывший игрок сборной Украины и «Кривбасса» Александр Паляница эксклюзивно для Sport.ua рассказал, чего не хватило криворожанам в повторном поединке квалификации Лиги Европы с «Викторией» из Чехии, в котором они уступили – 0:1 и продолжат выступления в Лиге конференций:

- Складывается впечатление, что в текущем сезоне криворожане с каждым поединком теряют уверенность в своих силах. Хотя в прошлом чемпионате УПЛ это была одна из их добродетелей, которая помогала брать верх под занавес матчей. Сейчас такой готовности сыграть через не могу в действиях подопечных Юрия Вернидуба не наблюдается. А стабильность прослеживается лишь в том, что «Кривбасс» хуже проводит вторые таймы, как в еврокубках, так и в УПЛ.

К сожалению, приходится констатировать, что вчера у «Кривбасса» не было шансов спастись от вылета из Лиги Европы. Криворожане практически не угрожали владениям хозяев, особенно после перерыва. Не усилили игру и те свежие исполнители, вышедшие на замену.

Обидно, потому что украинские болельщики большие надежды связывали с возвращением «Кривбасса» на международную арену, а он не оправдал надежд.

Какие шансы у «Кривбасса» в менее престижном турнире – Лиге конференций – в противостоянии с испанским «Бетисом»? Для начала надо обязательно победить в воскресенье «Верес» в календарном матче чемпионата УПЛ. Возможно, тогда к подопечным Юрия Вернидуба вернется уверенность и они будут пытаться бросить вызов испанскому клубу, который, по моему мнению, сильнее «Виктории», – сказал Паляница.

Ранее бывший полузащитник сборной Украины Андрей Полунин прокомментировал поражение криворожан в Плзене.

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Лига Европы Виктория Пльзень Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Андрей Полунин инсайд Виктория Пльзень - Кривбасс Александр Паляница
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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Володимир
Вроде " Кривбасс" ( эмблема на майках та же ) , а вроде и нет..  Всё растворилось в массе новых фамилий..
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