Андрей ПОЛУНИН: «Кривбассу не хватает сил на все 90 минут»

В повторном поединке квалификации Лиги Европы футболисты «Кривбасса» снова проиграли «Виктории» (0:1) и теперь продолжат выступления в Лиге конференций.

Бывший игрок сборной Украины и «Кривбасса» Андрей Полунин в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился своими впечатлениями о противостоянии в Чехии:

- Складывается впечатление, что «Кривбасс» продолжает наступать на те же грабли. Как и в первом матче в Кошице, в поединке с «Карпатами» в УПЛ и вчера в Пльзене подопечные Юрия Вернидуба проваливали вторые таймы. В итоге, все эти противостояния были проиграны.

- Чем можно объяснить, что криворожанам не хватает сил на все 90 минут?

- Не исключено, что тренерский штаб ошибся с выходом на пик спортивной формы. Все же, нельзя сказать, что в этих матчах криворожане были безнадежны или отбывали номер. Настрой был, но то, что от этих перепадов в игре украинской команде не удается избавиться – очевидно. Конечно, Юрию Вернидубу желательно оперативно выяснить причины таких метаморфоз. Потому что без стабильности в игре можно оказаться в психологической «яме», которая создаст дополнительные проблемы.

- Выступления на двух фронтах – УПЛ и еврокубках требуют длинной скамейки запасных. Не сказывается на действиях криворожан то, что у основных исполнителей нет равноценной замены?

- Все же, здесь скорее негативно сказываются пробелы с функциональной подготовкой. Возможно сказываются логистические проблемы, которые влияют негативно на тренировочный процесс, восстановление. Что касается состава «Кривбасса», то он довольно боеспособный, хотя очевидных лидеров нет. Тому же Принсу Аду, с которым связывали большие надежды, не откажешь в старательности, настырности, но он слишком прямолинеен, без креатива. Не хватает рассудительности и центральным полузащитникам, не все в порядке и в защите. Есть над чем работать.

- Словом, вылет «Кривбасса» из Лиги Европы нельзя назвать случайным?

- Нет. «Виктория» оказалась крепким орешком, который криворожанам так и не удалось раскусить. Пльзенцы особенно в повторном противостоянии полностью контролировали ход событий и без труда добились нужного результата.

- Теперь на очереди у криворожан выступление в Лиге конференций. Как оцениваете шансы подопечных Юрия Вернидуба?

- Давайте дождемся воскресного поединка «Кривбасса» в Ровно с «Вересом» в чемпионате УПЛ и увидим, как криворожане поработали над исправлением ошибок. А уже тогда оценим их шансы в Лиге конференций, – сказал Полунин.

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал поражение от «Виктории».