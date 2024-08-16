Челси присмотрел себе новичка в МЮ. Манкунианцы будут не против?

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может стать игроком лондонского «Челси».

«Пенсионеры» якобы намерены арендовать 24-летнего англичанина. Также рассматривается вариант полноценного трансфера, в который «Челси» может включить двух молодых игроков своей клубной академии.

Санчо играет за «Манчестер Юнайтед» с лета 2021 года. Вторую часть предыдущего сезона-2023/2024 Джейдон провел на правах аренды в дортмундской «Боруссии».

Ранее наставник «Ман Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал об отношениях с Санчо.