Челси присмотрел себе новичка в МЮ. Манкунианцы будут не против?
«Пенсионерам» интересен Джейдон Санчо
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может стать игроком лондонского «Челси».
«Пенсионеры» якобы намерены арендовать 24-летнего англичанина. Также рассматривается вариант полноценного трансфера, в который «Челси» может включить двух молодых игроков своей клубной академии.
Санчо играет за «Манчестер Юнайтед» с лета 2021 года. Вторую часть предыдущего сезона-2023/2024 Джейдон провел на правах аренды в дортмундской «Боруссии».
Ранее наставник «Ман Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал об отношениях с Санчо.
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