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  4. Челси присмотрел себе новичка в МЮ. Манкунианцы будут не против?
Англия
16 августа 2024, 12:05 | Обновлено 16 августа 2024, 12:09
382
1

Челси присмотрел себе новичка в МЮ. Манкунианцы будут не против?

«Пенсионерам» интересен Джейдон Санчо

16 августа 2024, 12:05 | Обновлено 16 августа 2024, 12:09
382
1
Челси присмотрел себе новичка в МЮ. Манкунианцы будут не против?
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может стать игроком лондонского «Челси».

«Пенсионеры» якобы намерены арендовать 24-летнего англичанина. Также рассматривается вариант полноценного трансфера, в который «Челси» может включить двух молодых игроков своей клубной академии.

Санчо играет за «Манчестер Юнайтед» с лета 2021 года. Вторую часть предыдущего сезона-2023/2024 Джейдон провел на правах аренды в дортмундской «Боруссии».

Ранее наставник «Ман Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал об отношениях с Санчо.

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Джейдон Санчо трансферы АПЛ трансферы чемпионат Англии по футболу Челси Манчестер Юнайтед
Юрій Остроумов Источник
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Alehandro
Менеджмент Челсі в курсі, шо більше 11 гравців на поле вони все одно не випустять?
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