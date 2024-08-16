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  4. Элина СВИТОЛИНА: «Надеюсь, я смогу доиграть этот сезон до конца»
WTA
16 августа 2024, 12:05 |
1001
0

Элина СВИТОЛИНА: «Надеюсь, я смогу доиграть этот сезон до конца»

Элина – о травме спины, которая вносит коррективы в ее выступления

16 августа 2024, 12:05 |
1001
0
Элина СВИТОЛИНА: «Надеюсь, я смогу доиграть этот сезон до конца»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как травма спины повлияла на ее выступления в текущем сезоне.

«Я не могла тренироваться больше часа. Я спрашивала себя: «Зачем я это делаю? Я не играю на 100%». Моя игра – это физика, поэтому если у меня нет сил, то нет смысла играть. Так что я очень сомневалась.

Каждый день в течение шести месяцев у меня болела спина и бедро, а еще то тут, то там. И все это из-за травмы спины. Спина, безусловно, является основной причиной всего.

Сейчас я чувствую, что мы наконец-то нашли те небольшие коррективы, которые нам нужно сделать, и, надеюсь, мы сможем продолжить, чтобы я смогла доиграть этот сезон до конца», – сказала Элина.

Отметим, что Элина впервые с 2019 года сыграет в 1/8 финала на турнире в Цинциннати, где ее соперницей станет третья ракетка мира Арина Соболенко.

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Элина Свитолина травма спины WTA Цинциннати
Владимир Клепач Источник: Tennis.com
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