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Major League Soccer
16 августа 2024, 11:52 | Обновлено 16 августа 2024, 12:10
241
0

Ройс признался, о чем будет скучать, уехав в МЛС из Европы

Марко продолжит карьеру в заокеанской лиге

16 августа 2024, 11:52 | Обновлено 16 августа 2024, 12:10
241
0
Ройс признался, о чем будет скучать, уехав в МЛС из Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Ройс

Бывший полузащитник «Боруссии» Дортмунд Марко Ройс, став игроком клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» из МЛС, рассказал, чего именно из немецкой Бундеслиги ему будет не хватать за океаном.

«Особенно, конечно, стадион в Дортмунде. Когда у тебя было ощущение, что ты играешь перед 80 тысячами зрителей каждые выходные в течение долгого времени, а иногда и чаще, – это то, чего тебе будет не хватать всегда. Почему? Потому что в мире нет такого шумного стадиона, на который стекается столько людей.

В Бундеслиге у тебя всегда было ощущение, даже когда ты играл вдали от дома, что за тебя болеет столько зрителей, что твои фанаты просто повсюду. Я не знаю, так ли это здесь, но мы узнаем это. Так же и с футболом, в целом. Вы узнали футбол таким, какой он есть, и, конечно же, в Бундеслиге он получил дальнейшее развитие. Стадионы отличные, болельщики – очень редко в мире клубы получают такую ​​поддержку», – рассказал 35-летний уроженец Дортмунда Ройс.

Напомним, «Лос-Анджелес Гэлакси» подписал с Марко Ройсом контракт до 2026 года.

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Лос-Анджелес Гэлакси Боруссия Дортмунд чемпионат Германии по футболу Major League Soccer (MLS) Бундеслига
Юрій Остроумов Источник: Sky Sports
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