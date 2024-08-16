Ройс признался, о чем будет скучать, уехав в МЛС из Европы

Бывший полузащитник «Боруссии» Дортмунд Марко Ройс, став игроком клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» из МЛС, рассказал, чего именно из немецкой Бундеслиги ему будет не хватать за океаном.

«Особенно, конечно, стадион в Дортмунде. Когда у тебя было ощущение, что ты играешь перед 80 тысячами зрителей каждые выходные в течение долгого времени, а иногда и чаще, – это то, чего тебе будет не хватать всегда. Почему? Потому что в мире нет такого шумного стадиона, на который стекается столько людей.

В Бундеслиге у тебя всегда было ощущение, даже когда ты играл вдали от дома, что за тебя болеет столько зрителей, что твои фанаты просто повсюду. Я не знаю, так ли это здесь, но мы узнаем это. Так же и с футболом, в целом. Вы узнали футбол таким, какой он есть, и, конечно же, в Бундеслиге он получил дальнейшее развитие. Стадионы отличные, болельщики – очень редко в мире клубы получают такую ​​поддержку», – рассказал 35-летний уроженец Дортмунда Ройс.

Напомним, «Лос-Анджелес Гэлакси» подписал с Марко Ройсом контракт до 2026 года.