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  4. Куртуа – автор уникального достижения. Убийственный факт для Лунина
Испания
16 августа 2024, 11:23 | Обновлено 16 августа 2024, 11:46
926
3

Куртуа – автор уникального достижения. Убийственный факт для Лунина

Тибо в финалах евротурниров пропускать голы не умеет

16 августа 2024, 11:23 | Обновлено 16 августа 2024, 11:46
926
3
Куртуа – автор уникального достижения. Убийственный факт для Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа является автором уникального вратарского достижения.

На его счету 4 победных финала в евротурнирах: два – в Лиге чемпионов и два – в Суперкубке УЕФА.

Ко всему прочему, Куртуа в этих четырех финальных поединках не пропустил ни одного гола.

Ранее экс-голкипер «Реала» Сантьяго Каньисарес высказался об уровне Тибо Куртуа.

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Тибо Куртуа Суперкубок УЕФА Андрей Лунин Реал Мадрид Лига чемпионов чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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ALKOSruLKA
Куртуа кращий на даний момент, але старість приходить до всіх як і травми... Лунін або дочекається свого часу, або піде. Психологічно Андрій не готовий грати на топ-рівні на даний момент (матчі за Реал і збірну це доводять). Поки все виглядає таким чином, що в Мадриді він буде вічно другим/третім... А статистика - то все фігня, при дірявому захисті "статист" може пропустити 7 штук за матч...
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+1
Умник
Ресурс становится антиукраинским.
Жаль. Надо потихоньку осваивать трибуну.
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0
fly
брєд.. натягування сови на глобис заради нового срачу по Луніну. Так якщо підняти статистику, то "унікальне досягнення" буде ще у десятку гравців реалу.. захисник який виграв 4 фінали, нападник який виграв 4 фінали і так далі.
Про унікальні досягнення гравця можна казати якщо це персональне досягнення. Кількість сейвів, кількість голів, кількість захисних дій і т.п. А так не більше чим новина від українських "СМІ" які так люблять обісрати українських гравців і хайпонути
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0
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Теннис
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