Куртуа – автор уникального достижения. Убийственный факт для Лунина

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа является автором уникального вратарского достижения.

На его счету 4 победных финала в евротурнирах: два – в Лиге чемпионов и два – в Суперкубке УЕФА.

Ко всему прочему, Куртуа в этих четырех финальных поединках не пропустил ни одного гола.

Ранее экс-голкипер «Реала» Сантьяго Каньисарес высказался об уровне Тибо Куртуа.