Испания16 августа 2024, 11:23 | Обновлено 16 августа 2024, 11:46
926
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Куртуа – автор уникального достижения. Убийственный факт для Лунина
Тибо в финалах евротурниров пропускать голы не умеет
16 августа 2024, 11:23 | Обновлено 16 августа 2024, 11:46
926
3
Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа является автором уникального вратарского достижения.
На его счету 4 победных финала в евротурнирах: два – в Лиге чемпионов и два – в Суперкубке УЕФА.
Ко всему прочему, Куртуа в этих четырех финальных поединках не пропустил ни одного гола.
Ранее экс-голкипер «Реала» Сантьяго Каньисарес высказался об уровне Тибо Куртуа.
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Жаль. Надо потихоньку осваивать трибуну.
Про унікальні досягнення гравця можна казати якщо це персональне досягнення. Кількість сейвів, кількість голів, кількість захисних дій і т.п. А так не більше чим новина від українських "СМІ" які так люблять обісрати українських гравців і хайпонути