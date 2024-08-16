Украина. Премьер лига16 августа 2024, 11:09 | Обновлено 16 августа 2024, 11:12
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ВИДЕО. Динамо уже во Львове. Как идет подготовка к Карпатам?
Команды сыграют в матче УПЛ 17 августа
16 августа 2024, 11:09 | Обновлено 16 августа 2024, 11:12
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В субботу, 17 августа, во Львове состоится матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги между местными «Карпатами» и киевским «Динамо».
Стартовый свисток в поединке прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
Киевские динамовцы после победы над «Рейнджерс» (2:0) в Глазго в ответном матче раунда Q3 Лиги чемпионов вернулись в Украину. Команда Александра Шовковского во Львове готовится к поединку с «львами».
Ранее экс-тренер «Карпат» назвал лучшего и худшего игроков «Динамо» против «Рейнджерс».
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