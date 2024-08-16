ВИДЕО. Динамо уже во Львове. Как идет подготовка к Карпатам?

В субботу, 17 августа, во Львове состоится матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги между местными «Карпатами» и киевским «Динамо».

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Киевские динамовцы после победы над «Рейнджерс» (2:0) в Глазго в ответном матче раунда Q3 Лиги чемпионов вернулись в Украину. Команда Александра Шовковского во Львове готовится к поединку с «львами».

Ранее экс-тренер «Карпат» назвал лучшего и худшего игроков «Динамо» против «Рейнджерс».