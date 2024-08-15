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Лига чемпионов
15 августа 2024, 11:07 | Обновлено 15 августа 2024, 11:26
1411
0

Экс-тренер Карпат назвал лучшего и худшего игроков Динамо против Рейнджерс

Александр Севидов – о второй встрече украинского и шотландского клубов

15 августа 2024, 11:07 | Обновлено 15 августа 2024, 11:26
1411
0
Экс-тренер Карпат назвал лучшего и худшего игроков Динамо против Рейнджерс
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Бывший наставник среди прочего «Металлиста» и «Карпат» Александр Севидов поделился мнением об ответной игре раунда Q3 Лиги чемпионов между «Динамо» Киев и «Глазго Рейнджерс» (2:0), победа в которой вывела киевлян в раунд плей-офф турнира.

– Можно констатировать, это заслуженная победа «Динамо». Отметил бы очень хорошее физическое состояние команды. В этом компоненте подопечные Шовковского показали достойный уровень в трех поединках: в двух с «Партизаном», в чемпионате против «Вереса», а также с «Рейнджерс». Динамовцы играют на больших скоростях до последних минут, почти не останавливаются. Плюс, команда раскованная, и на такую игру приятно смотреть. Если сравнивать с предыдущими сезонами, команда «бежит», получая удовольствие от своей игры.

– Кто больше всего приятно удивил в этом матче?

– Однозначно Михавко. Если в первой игре он немного ошибался, был небольшой мандраж, то сейчас сыграл молодцом. К тому, что выигрывал много единоборств, видно, что обладает хорошим первым пасом, не стушевался, старался вести игру. Одним словом, у него есть перспективы вырасти в классного игрока. Хорошо выглядели Караваев, Кабаев, Шапаренко.

– А есть ли игроки, которые выпали из игры?

– Пока не может попасть в игру нападающий Ванат. Не успевает на прострелы, где-то запаздывает на шаг за событиями на поле. Пока что это самое слабое звено команды. Думаю, Ванат наберет нужные кондиции и еще не раз поможет команде, – рассказал Севидов.

Ранее сообщалось, что «Динамо» опередило «Арсенал» по количеству побед в Лиге чемпионов.

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Александр Севидов Тарас Михавко Владислав Ванат Лига чемпионов Динамо Киев Рейнджерс - Динамо
Юрій Остроумов Источник: UA-Football
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