Тен Хаг сделал смелое заявление о готовности МЮ перед стартом АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказал мнение о состоянии команды в преддверии стартовой игры нового сезона в Английской Премьер-лиге с «Фулхэмом», которая состоится в пятницу, 16 августа.

«Команда не готова, но лига стартует. У других тренеров точно такая же проблема, но мы должны стартовать.

От этого никуда не спрячешься и не убежишь. Нам остается принять это как данность», – рассказал тен Хаг.

У манкунианцев на сегодня травмированы защитники Люк Шоу и Лени Йоро, а также форвард Расмус Хейлунд.

Напомним, в минувший уик-энд «красные дьяволы» в матче за Суперкубок Англии проиграли «Манчестер Сити» по пенальти (основное время – 1:1, пенальти 6-7).

Ранее легенда «Ливерпуля» назвал первого кандидата среди тренеров АПЛ на увольнение.