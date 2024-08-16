Тен Хаг сделал смелое заявление о готовности МЮ перед стартом АПЛ
Тренер – о состоянии подопечных
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказал мнение о состоянии команды в преддверии стартовой игры нового сезона в Английской Премьер-лиге с «Фулхэмом», которая состоится в пятницу, 16 августа.
«Команда не готова, но лига стартует. У других тренеров точно такая же проблема, но мы должны стартовать.
От этого никуда не спрячешься и не убежишь. Нам остается принять это как данность», – рассказал тен Хаг.
У манкунианцев на сегодня травмированы защитники Люк Шоу и Лени Йоро, а также форвард Расмус Хейлунд.
Напомним, в минувший уик-энд «красные дьяволы» в матче за Суперкубок Англии проиграли «Манчестер Сити» по пенальти (основное время – 1:1, пенальти 6-7).
Ранее легенда «Ливерпуля» назвал первого кандидата среди тренеров АПЛ на увольнение.
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