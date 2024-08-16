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WTA
16 августа 2024, 10:35 | Обновлено 16 августа 2024, 11:49
670
0

Свентек поделилась ожиданиями от встречи с Костюк в Цинциннати

Ига сыграет против Марты в 3-м раунде турнира

16 августа 2024, 10:35 | Обновлено 16 августа 2024, 11:49
670
0
Свентек поделилась ожиданиями от встречи с Костюк в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Польская теннисистка Ига Свентек рассказала, чего ждет от предстоящей встречи третьего круга турнира WTA 1000 в Цинциннати (США) с украинской теннисисткой Мартой Костюк.

«Не думаю, что мы когда-либо играли на быстрых и жестких кортах, тактически мне нужно подготовиться, и я обсужу это со своим тренером. У вас отличный сезон, а для меня это просто очередной матч. Буду готовиться тактически, но у меня есть работа, и сосредоточусь только на себе.

Я счастлива, что могу играть на этом турнире без ожиданий и сосредоточиться на следующем шаге – улучшении своей игры», – призналась Свентек.

Как известно, Свентек во втором раунде турнира в Цинциннати переиграла французскую теннисистку Варвару Грачеву.

Поединок Свентек с Костюк состоится в пятницу, 16 августа.

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Юрій Остроумов Источник: Ubitennis
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