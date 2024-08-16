Свентек поделилась ожиданиями от встречи с Костюк в Цинциннати
Ига сыграет против Марты в 3-м раунде турнира
Польская теннисистка Ига Свентек рассказала, чего ждет от предстоящей встречи третьего круга турнира WTA 1000 в Цинциннати (США) с украинской теннисисткой Мартой Костюк.
«Не думаю, что мы когда-либо играли на быстрых и жестких кортах, тактически мне нужно подготовиться, и я обсужу это со своим тренером. У вас отличный сезон, а для меня это просто очередной матч. Буду готовиться тактически, но у меня есть работа, и сосредоточусь только на себе.
Я счастлива, что могу играть на этом турнире без ожиданий и сосредоточиться на следующем шаге – улучшении своей игры», – призналась Свентек.
Как известно, Свентек во втором раунде турнира в Цинциннати переиграла французскую теннисистку Варвару Грачеву.
Поединок Свентек с Костюк состоится в пятницу, 16 августа.
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