Свентек поделилась ожиданиями от встречи с Костюк в Цинциннати

Польская теннисистка Ига Свентек рассказала, чего ждет от предстоящей встречи третьего круга турнира WTA 1000 в Цинциннати (США) с украинской теннисисткой Мартой Костюк.

«Не думаю, что мы когда-либо играли на быстрых и жестких кортах, тактически мне нужно подготовиться, и я обсужу это со своим тренером. У вас отличный сезон, а для меня это просто очередной матч. Буду готовиться тактически, но у меня есть работа, и сосредоточусь только на себе.

Я счастлива, что могу играть на этом турнире без ожиданий и сосредоточиться на следующем шаге – улучшении своей игры», – призналась Свентек.

Как известно, Свентек во втором раунде турнира в Цинциннати переиграла французскую теннисистку Варвару Грачеву.

Поединок Свентек с Костюк состоится в пятницу, 16 августа.