Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
16 августа 2024, 09:55 | Обновлено 16 августа 2024, 09:56
308
0

Марта Костюк – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на турнире в Цинциннати

16 августа 2024, 09:55 | Обновлено 16 августа 2024, 09:56
308
0
Марта Костюк – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

16 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№21 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

В третьем раунде 15-я сеяная украинка сразится против первой ракетки мира Иги Свёнтек. Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, украинка пока не выигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Мирры Андреевой (№24 WTA) или Жасмин Паолини (№5 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Фернандес прокомментировала сенсационную победу над Рыбакиной в Цинциннати
Будущая соперница Свитолиной в Цинциннати вновь станет 2-й ракеткой мира
Людмила Киченок вслед за сестрой вылетела из супертурнира в Цинциннати
WTA Цинциннати Марта Костюк смотреть онлайн Ига Свёнтек
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вацко назвал игрока Динамо, которому нужно уйти из клуба
Футбол | 15 августа 2024, 16:16 5
Вацко назвал игрока Динамо, которому нужно уйти из клуба
Вацко назвал игрока Динамо, которому нужно уйти из клуба

Специалист уверен, что Руслану Нещерету нужно двигаться в другом направлении

Драма в Лиге конференций. 3 красных карточки и победный гол на 90+18 минуте
Футбол | 16 августа 2024, 00:19 8
Драма в Лиге конференций. 3 красных карточки и победный гол на 90+18 минуте
Драма в Лиге конференций. 3 красных карточки и победный гол на 90+18 минуте

Польский «Шленск» и швейцарский «Санкт-Галлен» провели невероятный матч

Свитолина отомстила за Цуренко в Цинциннати и может сыграть с Соболенко
Теннис | 15.08.2024, 19:17
Свитолина отомстила за Цуренко в Цинциннати и может сыграть с Соболенко
Свитолина отомстила за Цуренко в Цинциннати и может сыграть с Соболенко
С кем сыграет Мудрик? Стал известен первый соперник Челси в еврокубке
Футбол | 16.08.2024, 02:49
С кем сыграет Мудрик? Стал известен первый соперник Челси в еврокубке
С кем сыграет Мудрик? Стал известен первый соперник Челси в еврокубке
ВИДЕО 18+. Медведев жестко обматерил тренера на Мастерсе в Цинциннати
Теннис | 15.08.2024, 14:55
ВИДЕО 18+. Медведев жестко обматерил тренера на Мастерсе в Цинциннати
ВИДЕО 18+. Медведев жестко обматерил тренера на Мастерсе в Цинциннати
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Вообще не понимает игру». Воробей раскритиковал полузащитника Динамо
«Вообще не понимает игру». Воробей раскритиковал полузащитника Динамо
14.08.2024, 14:02 4
Футбол
Мбаппе забил. Реал спокойно переиграл Аталанту в матче за Суперкубок УЕФА
Мбаппе забил. Реал спокойно переиграл Аталанту в матче за Суперкубок УЕФА
14.08.2024, 23:51 20
Футбол
Реал Мадрид – Аталанта. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА
Реал Мадрид – Аталанта. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА
14.08.2024, 20:01 6
Футбол
Теперь все силы – на Бетис. Кривбасс проиграл второй матч Виктории Пльзень
Теперь все силы – на Бетис. Кривбасс проиграл второй матч Виктории Пльзень
15.08.2024, 21:53 116
Футбол
Реал – Аталанта – 2:0. Вальверде, Мбаппе и Суперкубок УЕФА. Видео голов
Реал – Аталанта – 2:0. Вальверде, Мбаппе и Суперкубок УЕФА. Видео голов
14.08.2024, 23:59 2
Футбол
Украинский биатлонист дисквалифицирован на четыре года за допинг
Украинский биатлонист дисквалифицирован на четыре года за допинг
15.08.2024, 18:59 9
Биатлон
В андеркарде боя Усика. Чжилей хочет провести большой реванш
В андеркарде боя Усика. Чжилей хочет провести большой реванш
15.08.2024, 23:11
Бокс
Неожиданные сложности. Известна следующая соперница Костюк в Цинциннати
Неожиданные сложности. Известна следующая соперница Костюк в Цинциннати
15.08.2024, 04:22 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем