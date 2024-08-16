Марта Костюк – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№21 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

В третьем раунде 15-я сеяная украинка сразится против первой ракетки мира Иги Свёнтек. Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

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Это будет 3-я встреча теннисисток, украинка пока не выигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Мирры Андреевой (№24 WTA) или Жасмин Паолини (№5 WTA).

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