Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда МЮ предположил, сколько еще лет будет играть Роналду
Англия
16 августа 2024, 08:48 |
498
0

Легенда МЮ предположил, сколько еще лет будет играть Роналду

Рио Фердинанд – о перспективах португальца

16 августа 2024, 08:48 |
498
0
Легенда МЮ предположил, сколько еще лет будет играть Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд высказал мнение о том, когда нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду может завершить свою карьеру.

«Я не могу раскрывать слишком много, но я немного поработал с Роналду и видел его за кулисами. Он будет играть столько, сколько захочет. Посмотрим, но я думаю, что он будет играть еще минимум три года», – заявил Фердинанд в эфире своего подкаста.

Напомним, 39-летний Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года.

Ранее сообщалось, что Роналду назвал три составляющие своих успехов, раскрыв собственный секрет.

По теме:
Роналду назвал три составляющие своих успехов. Теперь все понятно
Легенда МЮ: «В Челси какой-то дурдом. Через день подписывают новичков»
Неугомонный. Роналду отличился в 23-м подряд сезоне
Рио Фердинанд Криштиану Роналду
Юрій Остроумов Источник: Daily Mail
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лето несбывшихся надежд Андрея Лунина
Футбол | 15 августа 2024, 14:36 39
Лето несбывшихся надежд Андрея Лунина
Лето несбывшихся надежд Андрея Лунина

Украинец хотел покинуть «Реал», чтобы стать основным кипером в другом топ-клубе, но…

Гавр – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 16 августа 2024, 06:12 0
Гавр – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Гавр – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 16 августа в 21:45 по Киеву

Вернидуб прокомментировал вылет Кривбасса в квалификации Лиги Европы
Футбол | 15.08.2024, 22:17
Вернидуб прокомментировал вылет Кривбасса в квалификации Лиги Европы
Вернидуб прокомментировал вылет Кривбасса в квалификации Лиги Европы
ВЕРНИДУБ: «Мы играем в Словакии, затем автобусом возвращаемся в Украину»
Футбол | 16.08.2024, 01:56
ВЕРНИДУБ: «Мы играем в Словакии, затем автобусом возвращаемся в Украину»
ВЕРНИДУБ: «Мы играем в Словакии, затем автобусом возвращаемся в Украину»
Теперь все силы – на Бетис. Кривбасс проиграл второй матч Виктории Пльзень
Футбол | 15.08.2024, 21:53
Теперь все силы – на Бетис. Кривбасс проиграл второй матч Виктории Пльзень
Теперь все силы – на Бетис. Кривбасс проиграл второй матч Виктории Пльзень
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Букмекеры оценили шансы Динамо одолеть РБ Зальцбург выйти в основу ЛЧ 24/25
Букмекеры оценили шансы Динамо одолеть РБ Зальцбург выйти в основу ЛЧ 24/25
14.08.2024, 21:02 4
Футбол
Украинский биатлонист дисквалифицирован на четыре года за допинг
Украинский биатлонист дисквалифицирован на четыре года за допинг
15.08.2024, 18:59 9
Биатлон
Реал – Аталанта – 2:0. Вальверде, Мбаппе и Суперкубок УЕФА. Видео голов
Реал – Аталанта – 2:0. Вальверде, Мбаппе и Суперкубок УЕФА. Видео голов
14.08.2024, 23:59 2
Футбол
«Вообще не понимает игру». Воробей раскритиковал полузащитника Динамо
«Вообще не понимает игру». Воробей раскритиковал полузащитника Динамо
14.08.2024, 14:02 4
Футбол
ВИДЕО. Гол Тете и дикая серия пенальти. Легендарный клуб победил в супершоу
ВИДЕО. Гол Тете и дикая серия пенальти. Легендарный клуб победил в супершоу
16.08.2024, 02:19 2
Футбол
Известны результаты жеребьевки 3-го предварительного раунда Кубка Украины
Известны результаты жеребьевки 3-го предварительного раунда Кубка Украины
14.08.2024, 13:19 6
Футбол
Костюк снова одолела Лулу Сан и пробилась в 1/8 финала турнира в Цинциннати
Костюк снова одолела Лулу Сан и пробилась в 1/8 финала турнира в Цинциннати
15.08.2024, 02:25 9
Теннис
Реал Мадрид – Аталанта. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА
Реал Мадрид – Аталанта. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА
14.08.2024, 20:01 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем