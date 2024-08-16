Легенда МЮ предположил, сколько еще лет будет играть Роналду
Рио Фердинанд – о перспективах португальца
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд высказал мнение о том, когда нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду может завершить свою карьеру.
«Я не могу раскрывать слишком много, но я немного поработал с Роналду и видел его за кулисами. Он будет играть столько, сколько захочет. Посмотрим, но я думаю, что он будет играть еще минимум три года», – заявил Фердинанд в эфире своего подкаста.
Напомним, 39-летний Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года.
Ранее сообщалось, что Роналду назвал три составляющие своих успехов, раскрыв собственный секрет.
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