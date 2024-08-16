Легенда МЮ предположил, сколько еще лет будет играть Роналду

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд высказал мнение о том, когда нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду может завершить свою карьеру.

«Я не могу раскрывать слишком много, но я немного поработал с Роналду и видел его за кулисами. Он будет играть столько, сколько захочет. Посмотрим, но я думаю, что он будет играть еще минимум три года», – заявил Фердинанд в эфире своего подкаста.

Напомним, 39-летний Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года.

Ранее сообщалось, что Роналду назвал три составляющие своих успехов, раскрыв собственный секрет.