Роналду назвал три составляющие своих успехов. Теперь все понятно

Нападающий клуба «Аль-Наср» из Эр-Рияда и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал три составляющие своих успехов на футбольном поле, где он, несмотря на свои 39 лет, сохраняет завидную результативность

«Сон, тяжелая работа и восстановление. Новый сезон, та же цель», – написал Роналду в инстаграме, где поделился с подписчиками фото своего восстановления.

Как известно, 39-летний Криштиану Роналду выступает за саудовский клуб «Аль-Наср» с января 2023 года. В прошедшем сезоне-2023/2024 на его счету 45 матчей за клуб во всех турнирах, 44 гола и 13 ассистов.

Ранее сообщалось, что Роналду отличился в 23-м подряд сезоне.