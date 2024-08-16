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  4. Роналду назвал три составляющие своих успехов. Теперь все понятно
Португалия
16 августа 2024, 08:03 |
250
0

Роналду назвал три составляющие своих успехов. Теперь все понятно

Нападающий поделился секретом

16 августа 2024, 08:03 |
250
0
Роналду назвал три составляющие своих успехов. Теперь все понятно
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий клуба «Аль-Наср» из Эр-Рияда и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал три составляющие своих успехов на футбольном поле, где он, несмотря на свои 39 лет, сохраняет завидную результативность

«Сон, тяжелая работа и восстановление. Новый сезон, та же цель», – написал Роналду в инстаграме, где поделился с подписчиками фото своего восстановления.

Как известно, 39-летний Криштиану Роналду выступает за саудовский клуб «Аль-Наср» с января 2023 года. В прошедшем сезоне-2023/2024 на его счету 45 матчей за клуб во всех турнирах, 44 гола и 13 ассистов.

Ранее сообщалось, что Роналду отличился в 23-м подряд сезоне.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд сборная Португалии по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Instagram
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