Неугомонный. Роналду отличился в 23-м подряд сезоне

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду стал автором гола и ассиста в полуфинальном поединке розыгрыша Суперкубка Саудовской Аравии против «Аль-Таавуна» (2:0).

Как известно, вначале неувядающий форвард помог забить Айману Яхья на 8-й минуте, а на 57-й минут и сам стал автором гола.

39-летний Роналду забил гол в 23-м подряд сезоне в профессиональном футболе.

Напомним, ранее Криштиану Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» Мадрид и «Спортинг» Лиссабон.