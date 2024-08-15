Саудовская Аравия15 августа 2024, 04:30 | Обновлено 15 августа 2024, 04:40
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Неугомонный. Роналду отличился в 23-м подряд сезоне
Португалец открыл счет своим голам в новой кампании
15 августа 2024, 04:30 | Обновлено 15 августа 2024, 04:40
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Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду стал автором гола и ассиста в полуфинальном поединке розыгрыша Суперкубка Саудовской Аравии против «Аль-Таавуна» (2:0).
Как известно, вначале неувядающий форвард помог забить Айману Яхья на 8-й минуте, а на 57-й минут и сам стал автором гола.
39-летний Роналду забил гол в 23-м подряд сезоне в профессиональном футболе.
Напомним, ранее Криштиану Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» Мадрид и «Спортинг» Лиссабон.
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