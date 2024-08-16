Легенда сборной Англии назвал будущего чемпиона АПЛ. Зинченко в шоке?
Алан Ширер дал прогноз
Бывший нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер сделал прогноз на исход борьбы в предстоящем сезоне Английской Премьер-лиги.
По мнению 54-летнего топового экс-голеадора, титул возьмет лондонский «Арсенал», цвета которого, как известно, защищает украинец Александр Зинченко. «Канониры» якобы смогут прервать победную серию в чемпионате «Манчестер Сити». «Горожане» же финишируют вторыми.
На третьем место бывший футболист расположил «Ливерпуль». Четвертую позицию Ширер отдал родному «Ньюкаслу».
«Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Астон Виллу» Алан Ширер расположил с пятого по седьмое места. На восьмую позицию он поставил «Вест Хэм», на девятое – «Челси» с Михаилом Мудриком. Замкнул топ-10 лондонский «Фулхэм».
Претендентами на вылет Алан Ширер считает «Ипсвич», «Саутгемптон» и «Лестер».
Новый сезон АПЛ стартует в пятницу, 16 августа, матчем «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм».
Ранее Алан Ширер высказал свое мнение о работе Гарета Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии.
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