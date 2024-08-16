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Англия
16 августа 2024, 07:29 | Обновлено 16 августа 2024, 07:33
1046
0

Легенда сборной Англии назвал будущего чемпиона АПЛ. Зинченко в шоке?

Алан Ширер дал прогноз

16 августа 2024, 07:29 | Обновлено 16 августа 2024, 07:33
1046
0
Легенда сборной Англии назвал будущего чемпиона АПЛ. Зинченко в шоке?
Getty Images/Global Images Ukraine. Алан Ширер

Бывший нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер сделал прогноз на исход борьбы в предстоящем сезоне Английской Премьер-лиги.

По мнению 54-летнего топового экс-голеадора, титул возьмет лондонский «Арсенал», цвета которого, как известно, защищает украинец Александр Зинченко. «Канониры» якобы смогут прервать победную серию в чемпионате «Манчестер Сити». «Горожане» же финишируют вторыми.

На третьем место бывший футболист расположил «Ливерпуль». Четвертую позицию Ширер отдал родному «Ньюкаслу».

«Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Астон Виллу» Алан Ширер расположил с пятого по седьмое места. На восьмую позицию он поставил «Вест Хэм», на девятое – «Челси» с Михаилом Мудриком. Замкнул топ-10 лондонский «Фулхэм».

Претендентами на вылет Алан Ширер считает «Ипсвич», «Саутгемптон» и «Лестер».

Новый сезон АПЛ стартует в пятницу, 16 августа, матчем «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм».

Ранее Алан Ширер высказал свое мнение о работе Гарета Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии.

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Юрій Остроумов Источник: The Mirror
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