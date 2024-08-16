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Лига Европы
16 августа 2024, 01:29 | Обновлено 16 августа 2024, 01:47
32
0

Вратарь Кривбасса: «Мы провели два матча против хорошего соперника»

Андрей Клищук прокомментировал поражение в квалификации Лиги Европы от «Виктории Пльзень»

16 августа 2024, 01:29 | Обновлено 16 августа 2024, 01:47
32
0
Вратарь Кривбасса: «Мы провели два матча против хорошего соперника»
ФК Кривбасс. Андрей Клищук

Голкипер «Кривбаса» Андрей Клищук прокомментировал поражение в квалификации Лиги Европы от Виктории Плзень 1:3 по сумме двух матчей:

– Андрей, как прокомментируешь поединок?

– Во-первых, хочу сказать, что я горжусь своей командой. Мы провели два матча против хорошего соперника на очень высоком уровне. Можно отнести в пассив только первые 20 минут второго тайма в Кошице. Считаю, что мы выглядели лучше и должны были проходить «Викторию», если бы реализовали все свои моменты.

– Чувствовала ли команда сегодня давление со стороны чешских болельщиков?

– Очень классно играть при такой поддержке. Хоть это и были фанаты соперника, но мы скучали по такой атмосфере. Поэтому болельщики нам совсем не мешали, а наоборот.

– Как можешь прокомментировать момент с пропущенным голом?

– Думаю, это наигранная комбинация «Виктории». Они и в первом тайме часто выполняли подачи на дальнюю штангу, но мы старались не давать им это делать. К сожалению, один раз такая подача всё же прошла.

– В чём основная причина поражения?

– Наверное, реализация моментов. Были хорошие шансы забить в первом тайме, но мы не смогли как следует распорядиться мячом. Имеем то, что имеем. Если мы добавим в этом компоненте, то сможем обыгрывать таких соперников, как «Виктория».

– Успевает ли «Кривбасс» восстанавливаться ментально между матчами УПЛ и еврокубков?

– Да, в этом плане всё хорошо. Весь прошлый год мы работали ради того, чтобы в следующем сезоне у нас было много игр: УПЛ и еврокубки. Мы только рады, что находимся в таком насыщенном графике. Сейчас все мысли о «Вересе». Нужно реабилитироваться, ведь во Львове команда потерпела болезненное поражение. В Ровно нужно сыграть с позиции силы и победить.

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Лига Европы Виктория Пльзень Кривбасс Кривой Рог Виктория Пльзень - Кривбасс Андрей Клищук
Алексей Тиньков Источник: ФК Кривбасс
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