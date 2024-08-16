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WTA
16 августа 2024, 01:17 | Обновлено 16 августа 2024, 02:22
78
0

Людмила Киченок вслед за сестрой вылетела из супертурнира в Цинциннати

Украинская теннисистка вместе с Аленой Остапенко проиграла тандему Михаликова / Николс

16 августа 2024, 01:17 | Обновлено 16 августа 2024, 02:22
78
0
Людмила Киченок вслед за сестрой вылетела из супертурнира в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

В 1/8 финала украинка вместе со своей напарницей Аленой Остапенко (Латвия) в двух сетах уступила тандему Тереза Михаликова (Словакия) / Оливия Николс (Великобритания) за 1 час и 31 минуту.

WTA 1000 Цинциннати. Пары. Хард. 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) [5] – Тереза Михаликова (Словакия) / Оливия Николс (Великобритания) – 4:6, 5:7

Это была вторая встреча дуэтов. 7 июля Киченок и Остапенко одолели Михаликову и Николс в 3-м раунде Уимблдона.

В четвертьфинале престижных соревнований в Цинциннати Тереза и Оливия встретятся с парой Хэрриет Дарт / Эллен Перес.

Ранее турнир на этих кортах завершила и сестра Людмилы Надежда Киченок.

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Тереза Михаликова Оливия Николс Людмила Киченок Алена Остапенко WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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