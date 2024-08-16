Людмила Киченок вслед за сестрой вылетела из супертурнира в Цинциннати

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

В 1/8 финала украинка вместе со своей напарницей Аленой Остапенко (Латвия) в двух сетах уступила тандему Тереза Михаликова (Словакия) / Оливия Николс (Великобритания) за 1 час и 31 минуту.

WTA 1000 Цинциннати. Пары. Хард. 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) [5] – Тереза Михаликова (Словакия) / Оливия Николс (Великобритания) – 4:6, 5:7

Это была вторая встреча дуэтов. 7 июля Киченок и Остапенко одолели Михаликову и Николс в 3-м раунде Уимблдона.

В четвертьфинале престижных соревнований в Цинциннати Тереза и Оливия встретятся с парой Хэрриет Дарт / Эллен Перес.

Ранее турнир на этих кортах завершила и сестра Людмилы Надежда Киченок.