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  4. Де ЛИГТ: «Я стремлюсь внести свой вклад в новую главу истории Ман Юнайтед»
Англия
16 августа 2024, 01:07 |
33
0

Де ЛИГТ: «Я стремлюсь внести свой вклад в новую главу истории Ман Юнайтед»

Новичок «Манчестер Юнайтед» выразил амбициозные планы касательно нового сезона

16 августа 2024, 01:07 |
33
0
Де ЛИГТ: «Я стремлюсь внести свой вклад в новую главу истории Ман Юнайтед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттейс де Лигт

Новичок «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт выразил амбициозные планы касательно нового сезона:

«Я надеюсь, что вместе с другими новичками этого трансферного окна мы сможем войти в историю «Манчестер Юнайтед» и вернуть клуб на заслуженное место – на вершину футбольного Олимпа.

В составе немало выдающихся игроков. Хотя команда давно не завоевывала чемпионский титул, она выиграла Кубок Англии и Кубок лиги. Это доказывает, что у них есть победный дух, и я верю, что мы сумеем создать коллектив, способный бороться за все трофеи.

Возможность выступать за такой легендарный клуб и помогать ему завоевывать титулы – это невероятно. Я стремлюсь внести свой вклад в новую главу истории «Манчестер Юнайтед».

В сезоне 2023/24 Маттейс де Лигт провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эрик тен Хаг Маттейс де Лигт
Алексей Тиньков Источник: The Mirror
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