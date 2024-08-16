Де ЛИГТ: «Я стремлюсь внести свой вклад в новую главу истории Ман Юнайтед»
Новичок «Манчестер Юнайтед» выразил амбициозные планы касательно нового сезона
Новичок «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт выразил амбициозные планы касательно нового сезона:
«Я надеюсь, что вместе с другими новичками этого трансферного окна мы сможем войти в историю «Манчестер Юнайтед» и вернуть клуб на заслуженное место – на вершину футбольного Олимпа.
В составе немало выдающихся игроков. Хотя команда давно не завоевывала чемпионский титул, она выиграла Кубок Англии и Кубок лиги. Это доказывает, что у них есть победный дух, и я верю, что мы сумеем создать коллектив, способный бороться за все трофеи.
Возможность выступать за такой легендарный клуб и помогать ему завоевывать титулы – это невероятно. Я стремлюсь внести свой вклад в новую главу истории «Манчестер Юнайтед».
В сезоне 2023/24 Маттейс де Лигт провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
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