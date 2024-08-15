Динамо восстановило работу клубного сайта после DDoS атаки

Официальный сайт клуба «Динамо» Киев подвергся массовой DDoS атаке и был недоступен определенный промежуток времени.

Как сообщает пресс-служба клуба, это целенаправленная и агрессивная атака на ресурс, имеющая все признаки заказной. Атака производилась с пиковой частотой 164 миллиона запросов в секунду.

Специалисты работали над решением этой проблемы, но это заняло определенное время. Через несколько часов работа сайта была возобновлена. В клубе поблагодарили фанатов за понимание.

Все новости из жизни клуба также можно узнавать на страницах ФК «Динамо» в социальных сетях, функционирующих без проблем, напомнила пресс-служба «Динамо».