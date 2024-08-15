Динамо восстановило работу клубного сайта после DDoS атаки
Сайт вице-чемпионов Украины был недоступен несколько часов
Официальный сайт клуба «Динамо» Киев подвергся массовой DDoS атаке и был недоступен определенный промежуток времени.
Как сообщает пресс-служба клуба, это целенаправленная и агрессивная атака на ресурс, имеющая все признаки заказной. Атака производилась с пиковой частотой 164 миллиона запросов в секунду.
Специалисты работали над решением этой проблемы, но это заняло определенное время. Через несколько часов работа сайта была возобновлена. В клубе поблагодарили фанатов за понимание.
Все новости из жизни клуба также можно узнавать на страницах ФК «Динамо» в социальных сетях, функционирующих без проблем, напомнила пресс-служба «Динамо».
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