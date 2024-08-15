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Украина. Премьер лига
15 августа 2024, 23:37 | Обновлено 16 августа 2024, 00:08
89
1

Динамо восстановило работу клубного сайта после DDoS атаки

Сайт вице-чемпионов Украины был недоступен несколько часов

15 августа 2024, 23:37 | Обновлено 16 августа 2024, 00:08
89
1
Динамо восстановило работу клубного сайта после DDoS атаки
ФК Динамо

Официальный сайт клуба «Динамо» Киев подвергся массовой DDoS атаке и был недоступен определенный промежуток времени.

Как сообщает пресс-служба клуба, это целенаправленная и агрессивная атака на ресурс, имеющая все признаки заказной. Атака производилась с пиковой частотой 164 миллиона запросов в секунду.

Специалисты работали над решением этой проблемы, но это заняло определенное время. Через несколько часов работа сайта была возобновлена. В клубе поблагодарили фанатов за понимание.

Все новости из жизни клуба также можно узнавать на страницах ФК «Динамо» в социальных сетях, функционирующих без проблем, напомнила пресс-служба «Динамо».

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Динамо Киев сайты
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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avk2307
Це напевно запасной і отсосун .
Не активні сьогодні тут, а на динамівський сайт хотіли напасти
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