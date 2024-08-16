ФОТО. Брутальность зашкаливает. Мудрик поделился снимком в Instagram
Свой первый официальный матч в кампании 24/25 украинец проведет уже 18 августа
Украинский нападающий Михаил Мудрик опубликовал фото в Instagram.
На снимке в лифте, он одет в майку и бандану. На фоне играет песня A92 x Fumez the Engineer – Plugged In Freestyle, а конкретно строчки:
«Я буду махать рукой в форме восьмёрки, или не уйду, пока весь магазин не опустеет.
Эти парни — ничего, кроме завистников, я понимаю, почему они так завидуют.
Я хочу, я хочу, я хочу Луи Витон, Прада или Гуччи».
Стоит отметить, что следующий матч его команда проведет уже 18 августа. В первом матче АПЛ «Челси» встретится с «Манчестер Сити».
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