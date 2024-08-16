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Англия
16 августа 2024, 00:40 | Обновлено 16 августа 2024, 00:43
1267
1

ФОТО. Брутальность зашкаливает. Мудрик поделился снимком в Instagram

Свой первый официальный матч в кампании 24/25 украинец проведет уже 18 августа

16 августа 2024, 00:40 | Обновлено 16 августа 2024, 00:43
1267
1
ФОТО. Брутальность зашкаливает. Мудрик поделился снимком в Instagram
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский нападающий Михаил Мудрик опубликовал фото в Instagram.

На снимке в лифте, он одет в майку и бандану. На фоне играет песня A92 x Fumez the Engineer – Plugged In Freestyle, а конкретно строчки:

«Я буду махать рукой в форме восьмёрки, или не уйду, пока весь магазин не опустеет.
Эти парни — ничего, кроме завистников, я понимаю, почему они так завидуют.
Я хочу, я хочу, я хочу Луи Витон, Прада или Гуччи».

Стоит отметить, что следующий матч его команда проведет уже 18 августа. В первом матче АПЛ «Челси» встретится с «Манчестер Сити».

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Михаил Мудрик lifestyle Челси Английская Премьер-лига
Алексей Тиньков Источник: Instagram
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an52
OMG! АПЛ тремтить
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