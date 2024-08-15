Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны стартовые составы на матч между Викторией и Кривбассом
Лига Европы
15 августа 2024, 18:50 | Обновлено 15 августа 2024, 19:09
1114
4

Стали известны стартовые составы на матч между Викторией и Кривбассом

15 августа в 20:00 состоится матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы

15 августа 2024, 18:50 | Обновлено 15 августа 2024, 19:09
1114
4
Стали известны стартовые составы на матч между Викторией и Кривбассом

15 августа в 20:00 по киевскому времени пройдет ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

В поединке в городе Пльзень на «Дусан Арене» сыграют чешская команда «Виктория» и «Кривбасс» Кривой Рог.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом матче в словацком городе Кошице была зафиксирована победа команды из Чехии со счетом 2:1.

Стали известны стартовые составы на матч между Викторией и Кривбассом

Виктория: Твдонь, Гранач, Черв, Копиц, Емелка, Калвах, Гавел, Слончик, Шульц, Дуэ, Вашулин

Кривбасс: Клищук, Дибанго, Стецьков, Романчук, Понедельник, Бизимана, Вакулко, Микитишин, Лунев, Кузык, Принс Аду

По теме:
Легенда Кривбасса поделился ожиданием от матча против Виктории
Экс-тренер Кривбасса сделал заявление относительно шансов клуба с Викторией
ШЕЛАЕВ: «Для Кривбасса важно не пропустить первым»
Лига Европы Виктория Пльзень Кривбасс Кривой Рог Виктория Пльзень - Кривбасс стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктория – Кривбасс. Прогноз и анонс матча квалификации Лиги Европы
Футбол | 15 августа 2024, 18:15 22
Виктория – Кривбасс. Прогноз и анонс матча квалификации Лиги Европы
Виктория – Кривбасс. Прогноз и анонс матча квалификации Лиги Европы

Бороться, искать, найти, не сдаваться

ЛЮБЕНОВИЧ: «Подтверждаю информацию, что я подал в отставку»
Футбол | 14 августа 2024, 22:23 5
ЛЮБЕНОВИЧ: «Подтверждаю информацию, что я подал в отставку»
ЛЮБЕНОВИЧ: «Подтверждаю информацию, что я подал в отставку»

Главный тренер «Миная» рассказал о своем уходе из закарпатского клуба

Реал – Аталанта – 2:0. Вальверде, Мбаппе и Суперкубок УЕФА. Видео голов
Футбол | 14.08.2024, 23:59
Реал – Аталанта – 2:0. Вальверде, Мбаппе и Суперкубок УЕФА. Видео голов
Реал – Аталанта – 2:0. Вальверде, Мбаппе и Суперкубок УЕФА. Видео голов
Реал Мадрид – Аталанта. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА
Футбол | 14.08.2024, 20:01
Реал Мадрид – Аталанта. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА
Реал Мадрид – Аталанта. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА
ОФИЦИАЛЬНО. Марко Ройс стал игроком клуба МЛС
Футбол | 15.08.2024, 18:38
ОФИЦИАЛЬНО. Марко Ройс стал игроком клуба МЛС
ОФИЦИАЛЬНО. Марко Ройс стал игроком клуба МЛС
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Citrullus lanatus
Довбика не хватает))
Ответить
-2
antt
Я як незнайомий з упл-тв навіть жодного гравця не знаю цього медаліста упл.
Ответить
-2
Lesovij7
Сегодня вылетят 
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
14.08.2024, 07:01 6
Футбол
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
13.08.2024, 18:30 139
Футбол
После победного матча. Любенович подал в отставку с поста тренера Миная
После победного матча. Любенович подал в отставку с поста тренера Миная
13.08.2024, 21:02 1
Футбол
Букмекеры оценили шансы Динамо одолеть РБ Зальцбург выйти в основу ЛЧ 24/25
Букмекеры оценили шансы Динамо одолеть РБ Зальцбург выйти в основу ЛЧ 24/25
14.08.2024, 21:02 4
Футбол
В Рейнджерс дали оценку поражению дома от Динамо и вылету из ЛЧ
В Рейнджерс дали оценку поражению дома от Динамо и вылету из ЛЧ
14.08.2024, 07:14 2
Футбол
Мбаппе забил. Реал спокойно переиграл Аталанту в матче за Суперкубок УЕФА
Мбаппе забил. Реал спокойно переиграл Аталанту в матче за Суперкубок УЕФА
14.08.2024, 23:51 20
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
14.08.2024, 01:00 20
Футбол
Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати
Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати
14.08.2024, 04:21 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем