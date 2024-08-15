Стали известны стартовые составы на матч между Викторией и Кривбассом
15 августа в 20:00 состоится матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы
15 августа в 20:00 по киевскому времени пройдет ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы.
В поединке в городе Пльзень на «Дусан Арене» сыграют чешская команда «Виктория» и «Кривбасс» Кривой Рог.
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В первом матче в словацком городе Кошице была зафиксирована победа команды из Чехии со счетом 2:1.
Стали известны стартовые составы на матч между Викторией и Кривбассом
Виктория: Твдонь, Гранач, Черв, Копиц, Емелка, Калвах, Гавел, Слончик, Шульц, Дуэ, Вашулин
Кривбасс: Клищук, Дибанго, Стецьков, Романчук, Понедельник, Бизимана, Вакулко, Микитишин, Лунев, Кузык, Принс Аду
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