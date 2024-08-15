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  4. Новый партнер для Довбика? Рома нашла замену Дибале в Ювентусе
Италия
15 августа 2024, 14:52 |
325
0

Новый партнер для Довбика? Рома нашла замену Дибале в Ювентусе

Римский клуб нацелился на Федерико Кьезу

15 августа 2024, 14:52 |
325
0
Новый партнер для Довбика? Рома нашла замену Дибале в Ювентусе
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

«Рома» уже занимается поисками замены Пауло Дибале, который близок к переходу в Саудовскую Аравию. По информации итальянских СМИ, столичный клуб нацелился на вингера «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьезу.

Он не входит в планы нового главного тренера «Старой синьоры» Тиаго Мотты. При этом контракт Кьезы истекает летом 2025 года, поэтому «Ювентус» хочет продать игрока уже сейчас.

Альтернативой итальянцу для «Ромы» является Жереми Бога, которого нынешний спортивный директор «Ромы» Флоран Гизольфи подписал в «Ниццу», когда еще работал в французском клубе.

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Федерико Кьеза Ювентус Рома Рим трансферы трансферы Серии A Жереми Бога Ницца
Олег Дидух Источник: Tuttosport
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