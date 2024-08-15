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15 августа 2024, 14:29 | Обновлено 15 августа 2024, 14:30
762
0

Вербич близок к возвращению в своей бывший клуб

Экс-игрок «Динамо» продолжит карьеру в «Копенгагене»

15 августа 2024, 14:29 | Обновлено 15 августа 2024, 14:30
762
0
Вербич близок к возвращению в своей бывший клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Вербич

Бывший игрок «Динамо» Киев Беньямин Вербич близок к возвращению в своей бывший клуб, «Копенгаген». Об этом сообщают греческие СМИ.

Сам вингер в интервью датскому изданию Tipsbladet уже подтвердил, что заинтересован в таком варианте продолжения карьеры. Ранее сообщалось о том, что в «Панатинакикосе» на Вербича больше не рассчитывают.

Контракт Вербича с «Панатинаикосом» рассчитан до лета 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 2 миллиона евро.

Ранее 30-летний словенец уже выступал за «Копенгаген» в 2015 – 2018 годах, именно оттуда он и перешел в «Динамо» Киев.

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Беньямин Вербич Панатинаикос Копенгаген трансферы
Олег Дидух Источник: Tipsbladet
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