Бывший игрок «Динамо» Киев Беньямин Вербич близок к возвращению в своей бывший клуб, «Копенгаген». Об этом сообщают греческие СМИ.

Сам вингер в интервью датскому изданию Tipsbladet уже подтвердил, что заинтересован в таком варианте продолжения карьеры. Ранее сообщалось о том, что в «Панатинакикосе» на Вербича больше не рассчитывают.

Контракт Вербича с «Панатинаикосом» рассчитан до лета 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 2 миллиона евро.

Ранее 30-летний словенец уже выступал за «Копенгаген» в 2015 – 2018 годах, именно оттуда он и перешел в «Динамо» Киев.