ЯВОРСКИЙ: «Динамо прибавляет, но еще не хватает бомбардира»
Бывший футболист и эксперт отметил прогресс киевлян в еврокубковых матчах
Известный в прошлом нападающий, а затем и успешный тренер Игорь Яворский эксклюзивно для Sport.ua оценил игру футболистов «Динамо» в повторном матче квалификации Лиги чемпионов с «Глазго Рейнджерс», в котором киевляне взяли верх – 2:0:
– В этом сезоне киевляне заметно прибавили. Команда хорошо готова функционально, что позволяет поддерживать высокий темп. Хватает сил умело прессинговать соперника у его ворот. Возросла скорость передач, что помогает качественнее действовать при позиционном наступлении. Динамовцы продуктивно провели селекционную работу и теперь у них длинная скамейка запасных.
Важно, что киевляне качественно работают над исправлением ошибок. Вспомним, как в первом матче с «Глазго Рейнджерс» в Люблине не безгрешной была линия обороны, а на этот раз в Глазго стопперы Попов и Михавко были одними из лучших на поле, более уверенно действовали в отборе. Молодцы.
Единственное чего в матчах такого уровня еще не хватает динамовцам, так это бомбардира, играющего на острие атаки. Ванату не откажешь в старательности, он много двигается, но ему не хватает мощи в борьбе с гренадерами-защитниками. Не хватает и концентрации. Вспомните, как в Глазго Ванат в компенсированное время проиграл дуэль вратарю хозяев. Хорошо, что счет уже был - 2:0, – рассказал Яворский.
Ранее сообщалось, что «Динамо» победой над «Рейнджерс» отметило маленький клубный юбилей.
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