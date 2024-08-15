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  4. ЯВОРСКИЙ: «Динамо прибавляет, но еще не хватает бомбардира»
Лига чемпионов
15 августа 2024, 14:00 | Обновлено 15 августа 2024, 14:12
918
3

ЯВОРСКИЙ: «Динамо прибавляет, но еще не хватает бомбардира»

Бывший футболист и эксперт отметил прогресс киевлян в еврокубковых матчах

15 августа 2024, 14:00 | Обновлено 15 августа 2024, 14:12
918
3
ЯВОРСКИЙ: «Динамо прибавляет, но еще не хватает бомбардира»
ФК Динамо Киев

Известный в прошлом нападающий, а затем и успешный тренер Игорь Яворский эксклюзивно для Sport.ua оценил игру футболистов «Динамо» в повторном матче квалификации Лиги чемпионов с «Глазго Рейнджерс», в котором киевляне взяли верх – 2:0:

– В этом сезоне киевляне заметно прибавили. Команда хорошо готова функционально, что позволяет поддерживать высокий темп. Хватает сил умело прессинговать соперника у его ворот. Возросла скорость передач, что помогает качественнее действовать при позиционном наступлении. Динамовцы продуктивно провели селекционную работу и теперь у них длинная скамейка запасных.

Важно, что киевляне качественно работают над исправлением ошибок. Вспомним, как в первом матче с «Глазго Рейнджерс» в Люблине не безгрешной была линия обороны, а на этот раз в Глазго стопперы Попов и Михавко были одними из лучших на поле, более уверенно действовали в отборе. Молодцы.

Единственное чего в матчах такого уровня еще не хватает динамовцам, так это бомбардира, играющего на острие атаки. Ванату не откажешь в старательности, он много двигается, но ему не хватает мощи в борьбе с гренадерами-защитниками. Не хватает и концентрации. Вспомните, как в Глазго Ванат в компенсированное время проиграл дуэль вратарю хозяев. Хорошо, что счет уже был - 2:0, – рассказал Яворский.

Ранее сообщалось, что «Динамо» победой над «Рейнджерс» отметило маленький клубный юбилей.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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ViAn
Успішний тренер? Ви це серйозно? Форвардом був цікавим, результативним, але тренером...
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+1
Burevestnik
      цей успішний тренер зараз працює в напівпрофесійному футбольному клубі "Атомік" Канадської футбольної ліги.
      ну дуже важлива думка цього среціаліста.
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0
vovei
Причем здесь бомбардир,если его не нагружают.
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0
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