Костюк вошла в топ-компанию украинок по успешности на турнирах WTA 1000

Украинская теннисистка Марта Костюк (№21 WTA) стала участницей третьего круга турнира WTA 1000 в Цинциннати (США).

В ночь на 15 августа украинка, напомним, обыграла Лулу Сан (№64 WTA) из Новой Зеландии в двух сетах – 6:3, 7:5.

Эта победа стала для Костюк 20-й в карьере на турнирах серии WTA 1000. По данному показателю Марта поднялась на 6-ю позицию среди украинских теннисисток в истории.

Победы украинок на турнирах WTA 1000: