WTA15 августа 2024, 12:04 | Обновлено 15 августа 2024, 12:11
260
1
Костюк вошла в топ-компанию украинок по успешности на турнирах WTA 1000
Марта добилась 20-й победы на престижных стартах
15 августа 2024, 12:04 | Обновлено 15 августа 2024, 12:11
260
1
Украинская теннисистка Марта Костюк (№21 WTA) стала участницей третьего круга турнира WTA 1000 в Цинциннати (США).
В ночь на 15 августа украинка, напомним, обыграла Лулу Сан (№64 WTA) из Новой Зеландии в двух сетах – 6:3, 7:5.
Эта победа стала для Костюк 20-й в карьере на турнирах серии WTA 1000. По данному показателю Марта поднялась на 6-ю позицию среди украинских теннисисток в истории.
Победы украинок на турнирах WTA 1000:
- 1. Элина Свитолина – 104;
- 2. Леся Цуренко – 39;
- 3. Ангелина Калинина – 24;
- 4. Даяна Ястремская – 23;
- 5. Екатерина Володько (Бондаренко) – 21;
- 6. Марта Костюк – 20.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 августа 2024, 21:02 4
Киевляне встретятся с австрийским коллективом 21 и 27 августа в Q4 еврокубка
Футбол | 15 августа 2024, 11:53 5
Бороться, искать, найти, не сдаваться
Футбол | 14.08.2024, 23:59
Футбол | 14.08.2024, 14:02
Теннис | 15.08.2024, 10:42
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Топ серед компанії попереду лише один - Еліна Світоліна. Тож Марті ще працювати і працювати.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
14.08.2024, 04:21 2
13.08.2024, 23:41 205
13.08.2024, 09:23 17
14.08.2024, 07:01 6
13.08.2024, 14:46 4
13.08.2024, 17:03 1
13.08.2024, 22:23 5