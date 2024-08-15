Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк вошла в топ-компанию украинок по успешности на турнирах WTA 1000
WTA
15 августа 2024, 12:04 | Обновлено 15 августа 2024, 12:11
260
1

Костюк вошла в топ-компанию украинок по успешности на турнирах WTA 1000

Марта добилась 20-й победы на престижных стартах

15 августа 2024, 12:04 | Обновлено 15 августа 2024, 12:11
260
1
Костюк вошла в топ-компанию украинок по успешности на турнирах WTA 1000
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№21 WTA) стала участницей третьего круга турнира WTA 1000 в Цинциннати (США).

В ночь на 15 августа украинка, напомним, обыграла Лулу Сан (№64 WTA) из Новой Зеландии в двух сетах – 6:3, 7:5.

Эта победа стала для Костюк 20-й в карьере на турнирах серии WTA 1000. По данному показателю Марта поднялась на 6-ю позицию среди украинских теннисисток в истории.

Победы украинок на турнирах WTA 1000:

  • 1. Элина Свитолина – 104;
  • 2. Леся Цуренко – 39;
  • 3. Ангелина Калинина – 24;
  • 4. Даяна Ястремская – 23;
  • 5. Екатерина Володько (Бондаренко) – 21;
  • 6. Марта Костюк – 20.
По теме:
Провал в подаче. Калинина в Цинциннати не справилась с экс-первой ракеткой
Свентек в Цинциннати обновила собственный исторический рекорд
Неожиданные сложности. Известна следующая соперница Костюк в Цинциннати
WTA Цинциннати Марта Костюк Катерина Володько (Бондаренко) Элина Свитолина Ангелина Калинина Даяна Ястремская Леся Цуренко
Юрій Остроумов Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Букмекеры оценили шансы Динамо одолеть РБ Зальцбург выйти в основу ЛЧ 24/25
Футбол | 14 августа 2024, 21:02 4
Букмекеры оценили шансы Динамо одолеть РБ Зальцбург выйти в основу ЛЧ 24/25
Букмекеры оценили шансы Динамо одолеть РБ Зальцбург выйти в основу ЛЧ 24/25

Киевляне встретятся с австрийским коллективом 21 и 27 августа в Q4 еврокубка

Виктория – Кривбасс. Прогноз и анонс матча квалификации Лиги Европы
Футбол | 15 августа 2024, 11:53 5
Виктория – Кривбасс. Прогноз и анонс матча квалификации Лиги Европы
Виктория – Кривбасс. Прогноз и анонс матча квалификации Лиги Европы

Бороться, искать, найти, не сдаваться

Реал – Аталанта – 2:0. Вальверде, Мбаппе и Суперкубок УЕФА. Видео голов
Футбол | 14.08.2024, 23:59
Реал – Аталанта – 2:0. Вальверде, Мбаппе и Суперкубок УЕФА. Видео голов
Реал – Аталанта – 2:0. Вальверде, Мбаппе и Суперкубок УЕФА. Видео голов
«Вообще не понимает игру». Воробей раскритиковал полузащитника Динамо
Футбол | 14.08.2024, 14:02
«Вообще не понимает игру». Воробей раскритиковал полузащитника Динамо
«Вообще не понимает игру». Воробей раскритиковал полузащитника Динамо
Мощный камбэк. Соболева впервые в карьере вышла в четвертьфинал WTA 125
Теннис | 15.08.2024, 10:42
Мощный камбэк. Соболева впервые в карьере вышла в четвертьфинал WTA 125
Мощный камбэк. Соболева впервые в карьере вышла в четвертьфинал WTA 125
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Топ серед компанії попереду лише один - Еліна Світоліна. Тож Марті ще працювати і працювати.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лига Европы. Клуб из маленького города Молдовы гарантировал себе евроосень
Лига Европы. Клуб из маленького города Молдовы гарантировал себе евроосень
14.08.2024, 03:19
Футбол
Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати
Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати
14.08.2024, 04:21 2
Теннис
Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс
Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс
13.08.2024, 23:41 205
Футбол
Манчестер Сити грозит вылет из Английской Премьер-лиги. Что случилось?
Манчестер Сити грозит вылет из Английской Премьер-лиги. Что случилось?
13.08.2024, 09:23 17
Футбол
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
14.08.2024, 07:01 6
Футбол
Безумная перестрелка. Клуб УПЛ сенсационно вылетел из Кубка Украины
Безумная перестрелка. Клуб УПЛ сенсационно вылетел из Кубка Украины
13.08.2024, 14:46 4
Футбол
Беленюк рассказал, почему не пожал руку Гутцайту на встрече олимпийцев
Беленюк рассказал, почему не пожал руку Гутцайту на встрече олимпийцев
13.08.2024, 17:03 1
Олимпийские игры
ОФИЦИАЛЬНО. Турецкий клуб подписал защитника олимпийской сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Турецкий клуб подписал защитника олимпийской сборной Украины
13.08.2024, 22:23 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем