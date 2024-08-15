Сын легендарного Роналдиньо стал игроком английского клуба
Жоау Мендеш будет играть за «Бернли»
Жоау Мендеш, который является сыном легендарного бывшего полузащитника «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо, подписал контракт с английским клубом «Бернли».
19-летний наследник Колдуна из Порту-Алегри поставил свою подпись под соглашение сроком до 2026 года.
До этого Мендеш был игроком молодежного состава «Барселоны», к которому он присоединился в 2023 года.
В прошлом сезоне Жоау сыграл в девяти матчах и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Жоау Мендеш тренировался с первой командой «Барселоны».
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