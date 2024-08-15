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Англия
15 августа 2024, 11:47 | Обновлено 15 августа 2024, 12:12
525
1

Сын легендарного Роналдиньо стал игроком английского клуба

Жоау Мендеш будет играть за «Бернли»

15 августа 2024, 11:47 | Обновлено 15 августа 2024, 12:12
525
1
Сын легендарного Роналдиньо стал игроком английского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Мендеш

Жоау Мендеш, который является сыном легендарного бывшего полузащитника «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо, подписал контракт с английским клубом «Бернли».

19-летний наследник Колдуна из Порту-Алегри поставил свою подпись под соглашение сроком до 2026 года.

До этого Мендеш был игроком молодежного состава «Барселоны», к которому он присоединился в 2023 года.

В прошлом сезоне Жоау сыграл в девяти матчах и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Жоау Мендеш тренировался с первой командой «Барселоны».

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Юрій Остроумов Источник: Transfermarkt
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Werewolf From The Ark
а що таке "Колдун"?
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