Сын легендарного Роналдиньо стал игроком английского клуба

Жоау Мендеш, который является сыном легендарного бывшего полузащитника «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо, подписал контракт с английским клубом «Бернли».

19-летний наследник Колдуна из Порту-Алегри поставил свою подпись под соглашение сроком до 2026 года.

До этого Мендеш был игроком молодежного состава «Барселоны», к которому он присоединился в 2023 года.

В прошлом сезоне Жоау сыграл в девяти матчах и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Жоау Мендеш тренировался с первой командой «Барселоны».