ВИДЕО. 19-летний сын Роналдиньо тренировался с первой командой Барселоны

На время отсутствия большой группы футболистов, уехавших в свои национальные сборные, главный тренер «Барселоны» Хави привлек к тренировкам с первой командой несколько игроков каталонской «молодежки».

Среди них – и 19-летний Жоау Мендеш, сын легендарного экс-игрока «Барселоны», обладателя «Золотого мяча» Роналдиньо. Отмечается, что Жоау не обделен талантом и вполне может рассчитывать на дебют в основной команде «блау-гранас» уже в нынешнем сезоне.

Судя по видео, у Мендеша очень хороший удар с левой, прямо как у легендарного отца, а также характерную для бразильцев технику работы с мячом на высокой скорости.