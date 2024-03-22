ВИДЕО. 19-летний сын Роналдиньо тренировался с первой командой Барселоны
У Жоау Мендеша хороший удар с левой и техника работы с мячом на скорости
На время отсутствия большой группы футболистов, уехавших в свои национальные сборные, главный тренер «Барселоны» Хави привлек к тренировкам с первой командой несколько игроков каталонской «молодежки».
Среди них – и 19-летний Жоау Мендеш, сын легендарного экс-игрока «Барселоны», обладателя «Золотого мяча» Роналдиньо. Отмечается, что Жоау не обделен талантом и вполне может рассчитывать на дебют в основной команде «блау-гранас» уже в нынешнем сезоне.
Судя по видео, у Мендеша очень хороший удар с левой, прямо как у легендарного отца, а также характерную для бразильцев технику работы с мячом на высокой скорости.
💪 ¡Así ha sido el último entrenamiento de la semana! pic.twitter.com/atJVciudDX— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 20, 2024
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