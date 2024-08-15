Защитник Аталанты назвал главную причину поражения от Реала за Суперкубок

Защитник «Аталанты» Маттео Руджери поделился выводами по матчу с мадридским «Реалом» (0:2) за Суперкубок УЕФА, который состоялся в Варшаве вечером 14 августа:

«Я счастлив, потому что мы на равных играли с лучшей в мире на данный момент командой. Мы сумели ограничить сопернику свободу и контратаковали, даже создали несколько моментов. Но когда на первый план выходит класс, шансов против них у тебя немного», – признался Руджери.

Ранее Андрей Лунин отреагировал на победу «Реала» в матче за Суперкубок УЕФА.