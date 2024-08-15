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Суперкубок УЕФА
15 августа 2024, 10:49 | Обновлено 15 августа 2024, 11:27
646
0

Защитник Аталанты назвал главную причину поражения от Реала за Суперкубок

Маттео Руджери – об исходе поединка за супертрофей

15 августа 2024, 10:49 | Обновлено 15 августа 2024, 11:27
646
0
Защитник Аталанты назвал главную причину поражения от Реала за Суперкубок
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Руджери

Защитник «Аталанты» Маттео Руджери поделился выводами по матчу с мадридским «Реалом» (0:2) за Суперкубок УЕФА, который состоялся в Варшаве вечером 14 августа:

«Я счастлив, потому что мы на равных играли с лучшей в мире на данный момент командой. Мы сумели ограничить сопернику свободу и контратаковали, даже создали несколько моментов. Но когда на первый план выходит класс, шансов против них у тебя немного», – признался Руджери.

Ранее Андрей Лунин отреагировал на победу «Реала» в матче за Суперкубок УЕФА.

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Суперкубок УЕФА Реал - Аталанта Аталанта
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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