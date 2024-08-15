Свентек в Цинциннати обновила собственный исторический рекорд

Первая ракетка мира Ига Свентек из Польши в своем стартовом матче в рамках 1/16 финала на престижном турнире в Цинциннати (США) серии WTA 1000 обыграла Варвару Грачеву (№69 WTA) из Франции.

Свентек добилась победы в трех сетах за 2 часа и 13 минут – 6:0, 6:7 (8:10), 6:2.

В 2024 году на турнирах серии WTA 1000 Ига Свентек добилась уже 28 побед и обновила свой исторический рекорд в 27 победных встреч, датированный 2023 годом.

На сегодня только Серена Уильямс имеет больше побед на турнирах WTA 1000 за один год, чем есть у Свентек. Американка в 2013 году выиграла 36 поединков.

Напомним, в 1/8 финала турнира в Цинциннати Ига Свентек сойдется с украинкой Мартой Костюк.