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WTA
15 августа 2024, 04:54 | Обновлено 15 августа 2024, 05:00
86
0

Свентек в Цинциннати обновила собственный исторический рекорд

Ига прошла ВарваруГрачеву из Франции

15 августа 2024, 04:54 | Обновлено 15 августа 2024, 05:00
86
0
Свентек в Цинциннати обновила собственный исторический рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Первая ракетка мира Ига Свентек из Польши в своем стартовом матче в рамках 1/16 финала на престижном турнире в Цинциннати (США) серии WTA 1000 обыграла Варвару Грачеву (№69 WTA) из Франции.

Свентек добилась победы в трех сетах за 2 часа и 13 минут – 6:0, 6:7 (8:10), 6:2.

В 2024 году на турнирах серии WTA 1000 Ига Свентек добилась уже 28 побед и обновила свой исторический рекорд в 27 победных встреч, датированный 2023 годом.

На сегодня только Серена Уильямс имеет больше побед на турнирах WTA 1000 за один год, чем есть у Свентек. Американка в 2013 году выиграла 36 поединков.

Напомним, в 1/8 финала турнира в Цинциннати Ига Свентек сойдется с украинкой Мартой Костюк.

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Ига Свёнтек – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ига Свёнтек WTA Цинциннати Серена Уильямс
Юрій Остроумов Источник: Opta
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