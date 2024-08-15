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  4. Гасперини оценил поражение Аталанты от Реала за Суперкубок УЕФА
Суперкубок УЕФА
15 августа 2024, 02:57 | Обновлено 15 августа 2024, 02:58
165
0

Гасперини оценил поражение Аталанты от Реала за Суперкубок УЕФА

Наставник команды из Бергамо – о 0:2 от «галактикос»

15 августа 2024, 02:57 | Обновлено 15 августа 2024, 02:58
165
0
Гасперини оценил поражение Аталанты от Реала за Суперкубок УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился эмоциями от поражения своей команды в матче за Суперкубок УЕФА от мадридского «Реала» (0:2).

«Был уверен, что проведу хорошую игру и поставлю «Реал» в затруднительное положение. Игра явно изменилась после их гола, особенно когда они забили второй, которого можно было избежать. В конце концов, они, несомненно, заслужили победу…

Мы начали хорошо. У нас была отличная возможность забить. Пашалич едва не вогнал мяч в сетку, но Куртуа спас. Затем у нас также был очень важный шанс для Лукмана, который в итоге не реализовал свой момент.

В таких матчах тот, кто забивает первым, имеет больше преимущества. Отыгрываться становится трудно, потому что есть риск получить контратаку. Я горжусь своей командой. Мне также жаль ребят, ведь такие возможности взять трофей выпадают очень редко», – рассказал Гасперини.

Ранее сообщалось, что «Реал», обыграв «Аталанту», установил уникальное достижение в XXI-м веке.

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Джан Пьеро Гасперини Аталанта Суперкубок УЕФА Реал - Аталанта
Юрій Остроумов Источник: Sky Sport Italia
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