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Суперкубок УЕФА
15 августа 2024, 01:56 | Обновлено 15 августа 2024, 02:58
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0

ФОТО. Реакция Мбаппе на дебютный гол за Реала

Французский нападающий забил в первой игре за новый клуб

15 августа 2024, 01:56 | Обновлено 15 августа 2024, 02:58
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0
ФОТО. Реакция Мбаппе на дебютный гол за Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

14 августа состоялся матч за Суперкубок УЕФА, участие в котором принимали испанский «Реал» и итальянская «Аталанта».

На 68-й минуте дебютного для себя матча в составе «сливочных» отличился забитым голом Килиан Мбаппе.

В конечном итоге мадридский клуб одолел «Аталанту» и завоевал первый трофей в новом сезоне.

ФОТО. Реакция Мбаппе на дебютный гол в Реала

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Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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