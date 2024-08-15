ФОТО. Реакция Мбаппе на дебютный гол за Реала

14 августа состоялся матч за Суперкубок УЕФА, участие в котором принимали испанский «Реал» и итальянская «Аталанта».

На 68-й минуте дебютного для себя матча в составе «сливочных» отличился забитым голом Килиан Мбаппе.

В конечном итоге мадридский клуб одолел «Аталанту» и завоевал первый трофей в новом сезоне.

ФОТО. Реакция Мбаппе на дебютный гол в Реала