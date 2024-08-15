Суперкубок УЕФА15 августа 2024, 01:56 | Обновлено 15 августа 2024, 02:58
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ФОТО. Реакция Мбаппе на дебютный гол за Реала
Французский нападающий забил в первой игре за новый клуб
15 августа 2024, 01:56 | Обновлено 15 августа 2024, 02:58
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14 августа состоялся матч за Суперкубок УЕФА, участие в котором принимали испанский «Реал» и итальянская «Аталанта».
На 68-й минуте дебютного для себя матча в составе «сливочных» отличился забитым голом Килиан Мбаппе.
В конечном итоге мадридский клуб одолел «Аталанту» и завоевал первый трофей в новом сезоне.
ФОТО. Реакция Мбаппе на дебютный гол в Реала
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