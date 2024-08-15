У кого сколько трофеев в Суперкубках УЕФА? Реал завоевал 6-й титул

Вечером 14 августа состоялся поединок за Суперкубок УЕФА, в котором встречались «Реал» и «Аталанта».

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Матч прошел в Варшаве, столице Польши, на стадионе «Народовы».

В Суперкубке 2024 мадридский «Реал» одержал победу над «Аталантой»со счетом 2:0.

Голы забили Федерико Вальверде и звездный новичок команды Килиан Мбаппе

Победитель Лиги чемпионов завоевал Суперкубок УЕФА в 11 из 12 последних сезонов. Только в 2018 году праздновал победитель Лиги Европы – тогда «Атлетико» обыграл «Реал» в мадридском дерби.

«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА в 6-й раз, и это рекордный показатель. По 5 таких трофеев имеют Барселона и Милан, 4 титула – у Ливерпуля, 3 – у Атлетико.

Суперкубок УЕФА 2024

14 августа, Варшава (Польша)

Реал Мадрид (Испания) – Аталанта (Италия) – 2:0

Голы: Вальверде, 59, Мбаппе, 68

Победители Суперкубка УЕФА с 1998 года (перехода на формат из одного матча)

Количество побед в Суперкубках УЕФА по клубам

Количество побед в Суперкубках УЕФА по странам