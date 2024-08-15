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  4. МУДРИК: «Люди не увидели меня с лучшей стороны. Мареска? Его стиль поможет»
Англия
15 августа 2024, 01:26 | Обновлено 15 августа 2024, 01:27
282
2

МУДРИК: «Люди не увидели меня с лучшей стороны. Мареска? Его стиль поможет»

Михаил дал интервью пресс-службе лондонского клуба

15 августа 2024, 01:26 | Обновлено 15 августа 2024, 01:27
282
2
МУДРИК: «Люди не увидели меня с лучшей стороны. Мареска? Его стиль поможет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

23-летний украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик дал интервью пресс-службе клуба.

«Люди не увидели меня с лучшей стороны», — признает Михаил. «Еще многое предстоит сделать. Я много и упорно работаю на поле и за его пределами. Иногда чего-то так сильно хочешь, но это случается только в нужное время.

Вы можете слишком стараться, поэтому вам нужно найти баланс между этим и полным отсутствием попыток. Когда вы найдете этот баланс, вы достигнете успеха. Я уверен, что со временем вы увидите лучшее во мне».

Мудрик давал интервью на английском и говорит, что его владение языком улучшается с каждым днем. Некоторые акценты все еще сложны для понимания, но он усердно учится с определенной целью: «Быть ​​способным – быть собой».

Украинский игрок сборной наслаждается жизнью в Лондоне, где «есть большие возможности для всего», – и Мудрик чувствует себя здесь одинаково комфортно, играя в «Уно» со своими друзьями и посещая лучшие рестораны столицы.

Он также с удовольствием познакомился со своими товарищами по команде «Челси» и узнал больше об их историях и культуре, многие из которых существенно отличаются от его опыта жизни на востоке Украины.

«Мы все разные парни, и в то же время такие одинаковые», — улыбается Михаил.

А как насчет стиля игры под руководством Марески? Предсезонка показывает, что новый главный тренер любит, чтобы его вингеры оставались высоко и широко, атакуя своего фулбека с темпом и целью. Мудрик должен быть одним из бенефициаров.

«Мне это нравится, потому что наш стиль игры очень похож на то, как все, и я тоже, хотят играть», — говорит он. «Мы можем показать свое качество под его руководством.

Его стиль игры мне, безусловно, поможет. То, как мы будем играть, будет действительно интересно в этом сезоне, и я надеюсь, что мы добьемся успеха. Давайте доверимся процессу, а затем насладимся игрой».

«Я не хочу делать никаких прогнозов для себя», – сказал Михаил. «Я просто сосредоточен на целях команды, на наших целях, и упорно работаю, сохраняю терпение, продолжаю верить, и успех будет ждать нас», – подытожил Михаил.

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Михаил Мудрик Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Энцо Мареска
Даниил Агарков Источник: ФК Челси
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Falko
Зважаючи на заголовки протягом останньої доби про матч із Рейнджерс, якби Мудрик перейшов до Челсі із Динамо, цей матеріал мав би назву (варіанти):
Мудрик почувається комфортно в Лондоні, відвідуючи найкращі ресторани столиці.
Мудрик готується до сезону, граючи із друзями в "Уно".
Мудрик вважає, що забагато працює на полі та за його межами.
Ну і так далі. Але Данііл Агарков цього разу вибрав щось досить нейтральне. Цікаво, чому?
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