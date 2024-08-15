МУДРИК: «Люди не увидели меня с лучшей стороны. Мареска? Его стиль поможет»

23-летний украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик дал интервью пресс-службе клуба.

«Люди не увидели меня с лучшей стороны», — признает Михаил. «Еще многое предстоит сделать. Я много и упорно работаю на поле и за его пределами. Иногда чего-то так сильно хочешь, но это случается только в нужное время.

Вы можете слишком стараться, поэтому вам нужно найти баланс между этим и полным отсутствием попыток. Когда вы найдете этот баланс, вы достигнете успеха. Я уверен, что со временем вы увидите лучшее во мне».

Мудрик давал интервью на английском и говорит, что его владение языком улучшается с каждым днем. Некоторые акценты все еще сложны для понимания, но он усердно учится с определенной целью: «Быть ​​способным – быть собой».

Украинский игрок сборной наслаждается жизнью в Лондоне, где «есть большие возможности для всего», – и Мудрик чувствует себя здесь одинаково комфортно, играя в «Уно» со своими друзьями и посещая лучшие рестораны столицы.

Он также с удовольствием познакомился со своими товарищами по команде «Челси» и узнал больше об их историях и культуре, многие из которых существенно отличаются от его опыта жизни на востоке Украины.

«Мы все разные парни, и в то же время такие одинаковые», — улыбается Михаил.

А как насчет стиля игры под руководством Марески? Предсезонка показывает, что новый главный тренер любит, чтобы его вингеры оставались высоко и широко, атакуя своего фулбека с темпом и целью. Мудрик должен быть одним из бенефициаров.

«Мне это нравится, потому что наш стиль игры очень похож на то, как все, и я тоже, хотят играть», — говорит он. «Мы можем показать свое качество под его руководством.

Его стиль игры мне, безусловно, поможет. То, как мы будем играть, будет действительно интересно в этом сезоне, и я надеюсь, что мы добьемся успеха. Давайте доверимся процессу, а затем насладимся игрой».

«Я не хочу делать никаких прогнозов для себя», – сказал Михаил. «Я просто сосредоточен на целях команды, на наших целях, и упорно работаю, сохраняю терпение, продолжаю верить, и успех будет ждать нас», – подытожил Михаил.