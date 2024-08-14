Реал – Аталанта. Стартовые составы на матч за Суперкубок УЕФА

В 22:00 начнется матч за Суперкубок УЕФА между Реалом, который в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, и Аталантой, которая завоевала трофей Лиги Европы.

В составе мадридцев украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе. В официальном матче дебютирует Килиан Мбаппе, а еще один форвард, Эндрик, начнет игру в запасе.

Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди, Тчуамени, Вальверде, Беллингем, Родриго, Мбаппе, Винисиус

Аталанта: Муссо, Дзаппакоста, Джимсити, Хин, Колашинац, Руджери, Эдерсон, Де Роон, Пашалич, Де Кетеларе, Лукман