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Италия
14 августа 2024, 19:01 | Обновлено 14 августа 2024, 19:02
340
0

Передумал. Именитый судья отказался от работы в россии

Даниэле Орсато не будет сотрудничать с РФС

14 августа 2024, 19:01 | Обновлено 14 августа 2024, 19:02
340
0
Передумал. Именитый судья отказался от работы в россии
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Орсато

Известный итальянский арбитр Даниэле Орсато отказался от работы в экспертно-судейской комиссии российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает авторитетное издание La Gazzetta dello Sport.

По их информации, изначально Орсато согласился на работу из-за дружеских отношений с руководителем департамента судейства РФС, Милорадом Мажичем, после чего о подписании 48-летнего итальянца поспешили сообщить официально.

Однако после этого Орсато передумал и спустя несколько часов сообщил об отказе от работы в РФС.

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Даниэле Орсато Российский футбольный союз судейство
Олег Дидух Источник: La Gazzetta dello Sport
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