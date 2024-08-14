Передумал. Именитый судья отказался от работы в россии
Даниэле Орсато не будет сотрудничать с РФС
Известный итальянский арбитр Даниэле Орсато отказался от работы в экспертно-судейской комиссии российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает авторитетное издание La Gazzetta dello Sport.
По их информации, изначально Орсато согласился на работу из-за дружеских отношений с руководителем департамента судейства РФС, Милорадом Мажичем, после чего о подписании 48-летнего итальянца поспешили сообщить официально.
Однако после этого Орсато передумал и спустя несколько часов сообщил об отказе от работы в РФС.
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