Передумал. Именитый судья отказался от работы в россии

Известный итальянский арбитр Даниэле Орсато отказался от работы в экспертно-судейской комиссии российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает авторитетное издание La Gazzetta dello Sport.

По их информации, изначально Орсато согласился на работу из-за дружеских отношений с руководителем департамента судейства РФС, Милорадом Мажичем, после чего о подписании 48-летнего итальянца поспешили сообщить официально.

Однако после этого Орсато передумал и спустя несколько часов сообщил об отказе от работы в РФС.