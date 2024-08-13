Зашквар. Лучший арбитр мира 2020 года будет работать в россии

Именитый итальянский арбитр Даниэле Орсато вошел в состав экспертно-судейской комиссии российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает официальный сайт организации.

Напомним, свою карьеру арбитр Орсато завершил на Евро-2024. 48-летний итальянец работал арбитром в Серии А с 2006 года, с 2010 года начал работать на международном уровне, судил матчи чемпионатов мира и Европы, а также еврокубков.

В 2020 году обслуживал финал Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ». По итогам того года был признан лучшим арбитром мира по версии IFFHS.