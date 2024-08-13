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13 августа 2024, 15:38 |
1199
1

Зашквар. Лучший арбитр мира 2020 года будет работать в россии

Даниэле Орсато недавно завершил карьеру

13 августа 2024, 15:38 |
1199
1
Зашквар. Лучший арбитр мира 2020 года будет работать в россии
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Орсато

Именитый итальянский арбитр Даниэле Орсато вошел в состав экспертно-судейской комиссии российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает официальный сайт организации.

Напомним, свою карьеру арбитр Орсато завершил на Евро-2024. 48-летний итальянец работал арбитром в Серии А с 2006 года, с 2010 года начал работать на международном уровне, судил матчи чемпионатов мира и Европы, а также еврокубков.

В 2020 году обслуживал финал Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ». По итогам того года был признан лучшим арбитром мира по версии IFFHS.

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Даниэле Орсато судейство Российский футбольный союз
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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MrStepanovM .
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