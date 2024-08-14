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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Торино подписал брата звезды сборной Италии
Италия
14 августа 2024, 18:43 |
180
0

ОФИЦИАЛЬНО. Торино подписал брата звезды сборной Италии

Антонио Доннарумма будет выступать за «Гранатовых»

14 августа 2024, 18:43 |
180
0
ОФИЦИАЛЬНО. Торино подписал брата звезды сборной Италии
ФК Торино. Антонио Доннарумма

«Торино» официально сообщил о подписании 34-летнего итальянского голкипера Антонио Доннаруммы. Контракт рассчитан на один год с опцией продления еще на год.

Доннарумма перешел в «Торино» на правах свободного агента. Последние три года он провел в «Падове», контракт с которой истек в конце июля.

Антонио Доннарумма – старший брат голкипера и капитана сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы, который выступает за «ПСЖ».

Ранее сообщалось о том, что переход Доннаруммы-младшего в «Манчестер Сити» сорвался.

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Олег Дидух Источник: ФК Торино
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