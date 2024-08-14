ОФИЦИАЛЬНО. Торино подписал брата звезды сборной Италии
Антонио Доннарумма будет выступать за «Гранатовых»
«Торино» официально сообщил о подписании 34-летнего итальянского голкипера Антонио Доннаруммы. Контракт рассчитан на один год с опцией продления еще на год.
Доннарумма перешел в «Торино» на правах свободного агента. Последние три года он провел в «Падове», контракт с которой истек в конце июля.
Антонио Доннарумма – старший брат голкипера и капитана сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы, который выступает за «ПСЖ».
Ранее сообщалось о том, что переход Доннаруммы-младшего в «Манчестер Сити» сорвался.
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