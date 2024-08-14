ФОТО. Компания Nike показала варианты формы для участников US Open 2024

В сети появились фото игровой формы от компании Nike, в которой теннисисты и теннисистки сыграют на Открытом чемпионате США.

Отметим, что среди мужчин в экипировке от Nike играют Карлос Алькарас, Янник Синнер, американцы Тейлор Фритц, Фрэнсис Тиафо и другие известные теннисисты.

У женщин этот бренд сейчас менее популярен, но в финале Australian Open 2024 обе спортсменки (Арина Соболенко и Чжэн Циньвень) играли в форме от Nike.

Ранее Элина Свитолина и другие теннисистки показали коллекцию New York от adidas, которая будет украшать участниц US Open 2024.

US Open 2024 состоится с 26 августа до 8 сентября.