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  4. ФОТО. Компания Nike показала варианты формы для участников US Open 2024
US Open
14 августа 2024, 18:24 |
389
0

ФОТО. Компания Nike показала варианты формы для участников US Open 2024

До начала турнира осталось менее двух недель

14 августа 2024, 18:24 |
389
0
ФОТО. Компания Nike показала варианты формы для участников US Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнсис Тиафо

В сети появились фото игровой формы от компании Nike, в которой теннисисты и теннисистки сыграют на Открытом чемпионате США.

Отметим, что среди мужчин в экипировке от Nike играют Карлос Алькарас, Янник Синнер, американцы Тейлор Фритц, Фрэнсис Тиафо и другие известные теннисисты.

У женщин этот бренд сейчас менее популярен, но в финале Australian Open 2024 обе спортсменки (Арина Соболенко и Чжэн Циньвень) играли в форме от Nike.

Ранее Элина Свитолина и другие теннисистки показали коллекцию New York от adidas, которая будет украшать участниц US Open 2024.

US Open 2024 состоится с 26 августа до 8 сентября.

kompaniya-nike-pokazala-varianty-formy-dlya-uchastnikov-us-open-2024
kompaniya-nike-pokazala-varianty-formy-dlya-uchastnikov-us-open-2024-foto-1
kompaniya-nike-pokazala-varianty-formy-dlya-uchastnikov-us-open-2024-foto-2
kompaniya-nike-pokazala-varianty-formy-dlya-uchastnikov-us-open-2024-foto-3
kompaniya-nike-pokazala-varianty-formy-dlya-uchastnikov-us-open-2024-foto-4
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Nike игровая форма US Open 2024 Фрэнсис Тиафо
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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