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  4. ПСЖ нацелился на проблемную звезду Манчестер Юнайтед
Франция
14 августа 2024, 17:57 |
746
0

ПСЖ нацелился на проблемную звезду Манчестер Юнайтед

Джейдон Санчо может продолжить карьеру во Франции

14 августа 2024, 17:57 |
746
0
ПСЖ нацелился на проблемную звезду Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Чемпионы Франции, парижский «ПСЖ», начали работу над трансфером вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо. Об этом сообщают французские СМИ.

По их информации, сам Санчо уже дал согласие на переход в «ПСЖ». «Манчестер Юнайтед» хочет получить за своего игрока более 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что конфликт Джейдона Санчо с главным тренером «Манчестер Юнайтед», Эриком тен Хагом, улажен. Вторую половину прошлого сезона 24-летний англичанин провел в аренде в «Боруссии» Дортмунд, с которым дошел до финала Лиги чемпионов.

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Джейдон Санчо ПСЖ Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ трансферы трансферы Лиги 1
Олег Дидух Источник: RMC Sport
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