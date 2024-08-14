Ига СВЁНТЕК – о выступлении на ОИ-2024 в Париже: «Я горжусь собой»

Первая ракетка мира Ига Свёнтек прокомментировала возвращение на корт на турнире в Цинциннати после выступления на ОИ-2024 в Париже, где полька выиграла «бронзу».

«Участие в Олимпиаде было очень напряженным и непростым. Но я рада, что уехала из Парижа с медалью и множеством новых знаний о себе. Главным для меня было научиться на опыте. Я горжусь собой.

Я была рада, что смогла справиться со всем давлением и завоевать медаль. Это точно был нетипичный турнир. После него я чувствовала, что мне нужно перезагрузиться, собрать заново технику и погрузиться в тренировки. [Цинциннати] – отличное место для этого. Чувствуется это немного сумасшедше, потому что даже до начала турнира здесь много людей и болельщиков. Так что все равно есть ощущение, что это важный турнир.

Я знаю, что первый турнир на харде будет непростым. Я постараюсь относиться к нему как к тренировочному, но не с той точки зрения, что мне на него все равно – я просто хочу внедрить на нем все, что делала на тренировках. Думаю, для меня сейчас это лучший подход.

Мы спокойно ко всему относимся, идем шаг за шагом. Конечно, начало не будет идеальным, но через пару дней я привыкну к покрытию. Каждый день я буду стараться, зная, что завтра я смогу сделать что-то еще лучше», – сказала теннисистка.