Тарас МИХАЛИК: «Все украинские фанаты хотели бы видеть Динамо в ЛЧ»

Бывший защитник киевского «Динамо» Тарас Михалик поделился ожиданиями от противостояния раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024/25 против австрийского «РБ Зальцбург»:

«Не хочу ничего загадывать, но дай Бог, чтобы «Динамо» играло в таком стиле, как сейчас, держали этот ритм. В принципе, сейчас в игре киевлян мне все нравится.

По моему мнению, команда «Зальцбург» будет еще интереснее, чем «Рейнджерс«, поэтому будет сложнее. Но все украинские болельщики хотели бы видеть «Динамо» в групповом этапе Лиги чемпионов».

В следующем раунде квалификации Лиги чемпионов 2024/25 киевское «Динамо» сыграет против австрийского «РБ Зальцбург». Встречи состоятся 21 и 27 августа. В случае победы в двухматчевом противостоянии «бело-синие» выйдут в основную стадию главного еврокубка.