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Лига чемпионов
14 августа 2024, 16:40 | Обновлено 14 августа 2024, 16:47
273
1

Тарас МИХАЛИК: «Все украинские фанаты хотели бы видеть Динамо в ЛЧ»

Бывший защитник киевлян поделился ожиданиями от противостояния против «РБ Зальцбург»

14 августа 2024, 16:40 | Обновлено 14 августа 2024, 16:47
273
1
Тарас МИХАЛИК: «Все украинские фанаты хотели бы видеть Динамо в ЛЧ»
ФК Динамо Киев. Тарас Михалик

Бывший защитник киевского «Динамо» Тарас Михалик поделился ожиданиями от противостояния раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024/25 против австрийского «РБ Зальцбург»:

«Не хочу ничего загадывать, но дай Бог, чтобы «Динамо» играло в таком стиле, как сейчас, держали этот ритм. В принципе, сейчас в игре киевлян мне все нравится.

По моему мнению, команда «Зальцбург» будет еще интереснее, чем «Рейнджерс«, поэтому будет сложнее. Но все украинские болельщики хотели бы видеть «Динамо» в групповом этапе Лиги чемпионов».

В следующем раунде квалификации Лиги чемпионов 2024/25 киевское «Динамо» сыграет против австрийского «РБ Зальцбург». Встречи состоятся 21 и 27 августа. В случае победы в двухматчевом противостоянии «бело-синие» выйдут в основную стадию главного еврокубка.

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Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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nikbard
Я бы хотел,чтобы Суркисы и все Пидарсы причастные к уничтожению Днепра,а потом и СК Днепр-1 здохли.
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