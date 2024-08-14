Самые высокооплачиваемые футболисты каждой из топ-5 лиг Европы. Кто они?

Интерес к размерам чужой зарплаты присущ подавляющему большинству людей. А если речь идет о человеке, чья деятельность носит публичный характер и которому удалось достичь в ней серьезных успехов, то и подавно.

Сегодня мы предлагаем определить самых высокооплачиваемых футболистов каждой из пяти топ-лиг Европы, основываясь на данные довольно авторитетного в этом вопросе портала Сapology.

Лига 1 (Франция): Усман Дембеле

Гражданство: Франция

Возраст: 27 лет

Клуб: ПСЖ

Базовая годовая зарплата: 20 млн евро

Getty Images. Усман Дембеле

Самым высокооплачиваемым футболистом французской Лиги 1 является 27-летний вингер Пари Сен-Жермен Усман Дембеле. Его базовый годовой оклад равен 20 миллионам евро, что ровно на один миллион больше, чем у Лукаса Эрнандеса, который также имеет контракт с парижским грандом.

В ПСЖ Усман Дембеле выступает с лета минувшего года. Тогда состоялся трансфер футболиста в Париж из Барселоны, который обошелся столичному клубу Франции в 50 миллионов евро. Для Дембеле это стало возвращением в чемпионат, в котором он начинал карьеру на профессиональном уровне. Именно во Франции, в рядах Ренна, Усман начинал путь на вершину, причем заявить о себе ему удалось достаточно быстро, и уже через год бретонцы продали Дембеле в дортмундскую Боруссию за 35 миллионов евро. А уже в августе 2017-го состоялся нашумевший трансфер Усмана в Барселону, который обошелся бюджету каталонского гранда в 135 миллионов евро.

За ПСЖ Дембеле успел сыграть 42 официальных матча, в которых отличился 6 забитыми мячами и 14 результативными передачами. Контракт футболиста с парижанами действует до лета 2028 года.

Серия А (Италия): Душан Влахович

Гражданство: Сербия

Возраст: 24 года

Клуб: Ювентус

Базовая годовая зарплата: 22,22 млн евро

Getty Images. Душан Влахович

В итальянской Серии А больше остальных зарабатывает 24-летний центрфорвард Ювентуса и сборной Сербии Душан Влахович. Его труд по контракту с туринским клубом оценивается базовым окладом в 22,22 миллиона евро. Это сразу на 9,4 миллионов больше, чем у второго в списке наиболее высокооплачиваемых футболистов итальянского элитарного дивизиона Виктора Осимхена из Наполи, зарплата которого составляет 12,82 миллионов евро за сезон.

В Ювентусе Влахович провел уже два с половиной сезона. Его трансфер в туринский гранд состоялся в начале 2022 года. Тогда «Старая синьора» заплатила за Душана 83,5 миллиона евро, которые были переведены на счета Фиорентины. Интересно, что «фиалкам» покупка Влаховича из Партизана, которая состоялась летом 2018 года, обошлась всего в 3,2 миллиона евро. Поэтому заработок флорентийцев на сербском нападающем можно считать едва ли не образцом современного ведения футбольного бизнеса.

К настоящему моменту Влахович отыграл за Ювентус 101 официальный матч, в которых отличился 41 забитым мячом и 9 результативными передачами. Его контракт с туринцами действует до лета 2026 года.

Премьер-лига (Англия): Кевин Де Брюйне

Гражданство: Бельгия

Возраст: 33 года

Клуб: Манчестер Сити

Базовая годовая зарплата: 24,75 млн евро

Getty Images. Кевин Де Брюйне

Интересно, что самая богатая футбольная лига планеты не может похвастаться еще и самым высокооплачиваемым игроком. Причем даже по меркам европейской топ-5 английская Премьер-лига расположилась ровно в серединке – между Францией и Италией, а также Германией и Испанией.

Наибольший базовый оклад в АПЛ имеет 33-летний атакующий полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне. Бельгийский гений зарабатывает 24,75 миллионов евро за сезон, что на полтора миллиона больше, нежели имеет по трудовому соглашению с теми же «горожанами» норвежский топ-голеадор Эрлинг Холанд (23,21 млн евро). Де Брюйне играет за Манчестер Сити с лета 2015 года, когда и был приобретен у Вольфсбурга за 76 миллионов евро. Впрочем, такие серьезные деньги, потраченные на выкуп его контракта у «волков», Кевин за девять лет в Манчестере отработал сполна: он помог «горожанам» выиграть шесть чемпионских титулов в Премьер-лиге, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, два Кубка Англии и два Суперкубка Англии, а также пять Кубков английской лиги.

Всего за Манчестер Сити Де Брюйне к настоящему моменту провел 382 официальных поединка, в которых отличился 102 забитыми мячами и 170 результативными передачами. Абсолютно феноменальные показатели!

Бундеслига (Германия): Гарри Кейн

Гражданство: Англия

Возраст: 31 год

Клуб: Бавария

Базовая годовая зарплата: 25 млн евро

Getty Images. Гарри Кейн

В немецкой Бундеслиге летом минувшего года сменился лидер в зарплатном рейтинге. Им стал английский центрфорвард Гарри Кейн, который перебрался в Баварию из Тоттенхэма за 95 миллионов евро. Базовый оклад голеадора сразу на 4 миллиона евро превышает зарплату, которую имеет в той же Баварии опытный голкипер Мануэль Нойер.

Примечательно, что Кейн уже в первый же свой сезон доказал, что не зря получил наивысший оклад в немецком чемпионате. Нападающий в 32 поединках Бундеслиги наколотил в ворота соперников 36 мячей, а еще отдал на партнеров 8 результативных передач. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы мюнхенцы в очередной раз стали чемпионами Германии. В сезоне-2023/24 в Бундеслиге абсолютно неподражаем был Байер, который впервые в истории и стал обладателем Серебряной салатницы. А вот Бавария на финише, очевидно, так расстроилась, что потеряла даже вторую строчку, уступив ее Штутгарту, и оставшись в руках с "бронзой".

Интересно, что многие болельщики напрямую связали приход Кейна в Баварию с неудачами мюнхенцев в минувшем сезоне. Дело в том, что в своей карьере, несмотря на абсолютно феноменальную результативность, Гарри еще не выигрывал со своими командами никаких значимых трофеев…

Ла Лига (Испания): Френки де Йонг

Гражданство: Нидерланды

Возраст: 27 лет

Клуб: Барселона

Базовая годовая зарплата: 37,5 млн евро

Getty Images. Френки де Йонг

Абсолютным лидером в европейской топ-5 лиг по уровню базовой заработной платы является 27-летний центральный полузащитник Барселоны Френки де Йонг. Его оклад в каталонском гранде составляет 37,5 миллионов евро, причем, судя по отзывам болельщиков и специалистов, футболисту вряд ли удается доказывать, что его труд достоин и половины этой суммы… Интересно, что вторым в рейтинге в испанской Ла Лиге по уровню оклада также идет футболист Барселоны, которого активно критикуют – поляк Роберт Левандовски (базовая зарплата – 33,33 млн евро в год).

Де Йонг играет за Барселону с лета 2019 года. Тогда за трансфер нидерландца «блаугранас» заплатили Аяксу 86 миллионов евро, что является пятой суммой по максимальным отступным, выплачиваемым каталонцами за всю историю клуба. Впрочем, продемонстрировать наивысший уровень игры Френки в столице Каталонии все время что-то мешает: то травмы, то плохая форма, то банальная нестабильность в качестве выступлений. Поэтому неудивительно, что в текущее трансферное окно, как и на протяжении ряда прежних лет, в СМИ то и дело попадают слухи о готовности Барселоны продать де Йонга. Правда, каталонцы хотят получить хорошую сумму отступных, а платить ее пока, очевидно, желающих не находится.

Всего за Барселону де Йонг к настоящему моменту сыграл 213 матчей, в которых отличился скромными 17 голами и 23 результативными передачами. Его контракт с «блаугранас» действует до лета 2026 года.

P.S. В заключение вспомним об окладах еще двух футболистов, которые являются наиболее высокооплачиваемыми игроками для саудовской Про-лиги и североамериканской MLS. Речь о Криштиану Роналду и Лионеле Месси соответственно. Первый в Аль-Насре имеет базовую зарплату в 200 миллионов евро в год, а вот второй довольствуется в США в разы меньшим окладом, который составляет 11 миллионов евро.

Текст: meta.ua/sport