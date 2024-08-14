Федерико ВАЛЬВЕРДЕ: «Странно начинать новый сезон без Крооса»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде поделился ожиданиями от матча за Суперкубка УЕФА против «Аталанты» (14 августа, 22:00):

«Мы очень хотим выиграть этот трофей. Мы стали сильнее команды, пусть даже с нами больше нет Тони Крооса. Думаю, мы хорошо подготовились к тому, с чем мы можем столкнуться завтра.

Несколько странно начинать новый сезон без Крооса. Некоторые из моих товарищей по команде провели с ним еще больше времени, чем я. Он всегда был рядом, чтобы помочь, чтобы сделать тебя сильнее и улучшить нашу игру».