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Италия
14 августа 2024, 15:04 |
541
0

Ювентус согласовал контракт с одним из открытий Евро-2024

Франсишку Консейсау может покинуть «Порту»

14 августа 2024, 15:04 |
541
0
Ювентус согласовал контракт с одним из открытий Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Франсишку Консейсау

«Ювентус» занят поисками усиления на фланги атаки после продажи Матиаса Соуле в «Рому» и возможного ухода Федерико Кьезы. Приоритетной кандидатурой для «Старой синьоры» является вингер «Порту» и сборной Португалии Франсишку Консейсау.

По информации авторитетного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Ювентус» уже согласовал условия личного контракта с 21-летним футболистом. «Порту» предлагают аренду на один год с правом выкупа, португальский клуб на такие условия пока что не согласен.

В прошлом сезоне на счету Консейсау 8 голов и 8 ассистов в 43 матчах за «Порту» во всех турнирах.

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Франсишку Консейсау Ювентус Порту трансферы трансферы Серии A аренда игрока
Олег Дидух Источник: Джанлука Ди Марцио
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