Экс-игрок сборной Украины поделился ожиданиями от игр Динамо с Зальцбургом

Киевское «Динамо» в двухматчевом противостоянии с шотландским «Рейнджерс» завоевало путевку в плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА, где сыграет против австрийского «РБ Зальцбург».

Бывший игрок сборной Украины и «Динамо» Сергей Мизин в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился ожиданиями от матчей «Динамо» против австрийского клуба.

- Следующий соперник на пути к основной части Лиги чемпионов, австрийский «Зальцбург». Он сильнее последних оппонентов динамовцев – «Партизана» и «Глазго Рейнжерс»?

- Главное, что киевляне прибавляют с каждым поединком. Поэтому я настроен оптимистично и не считаю «Зальцбург» фаворитом, – сказал Мизин.

Отметим, что «Динамо» сыграет номинально домашнюю встречу с австрийцами 21 августа в Люблине. Ответный матч запланирован на 27 августа в Зальцбурге.