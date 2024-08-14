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  4. Экс-игрок сборной Украины поделился ожиданиями от игр Динамо с Зальцбургом
Лига чемпионов
14 августа 2024, 15:15 |
1466
0

Экс-игрок сборной Украины поделился ожиданиями от игр Динамо с Зальцбургом

Сергей Мизин видит шансы для киевлян

14 августа 2024, 15:15 |
1466
0
Экс-игрок сборной Украины поделился ожиданиями от игр Динамо с Зальцбургом
ФК Динамо Киев. Владислав Бражко

Киевское «Динамо» в двухматчевом противостоянии с шотландским «Рейнджерс» завоевало путевку в плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА, где сыграет против австрийского «РБ Зальцбург».

Бывший игрок сборной Украины и «Динамо» Сергей Мизин в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился ожиданиями от матчей «Динамо» против австрийского клуба.

- Следующий соперник на пути к основной части Лиги чемпионов, австрийский «Зальцбург». Он сильнее последних оппонентов динамовцев – «Партизана» и «Глазго Рейнжерс»?
- Главное, что киевляне прибавляют с каждым поединком. Поэтому я настроен оптимистично и не считаю «Зальцбург» фаворитом, – сказал Мизин.

Отметим, что «Динамо» сыграет номинально домашнюю встречу с австрийцами 21 августа в Люблине. Ответный матч запланирован на 27 августа в Зальцбурге.

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Динамо Киев Сергей Мизин Лига чемпионов инсайд РБ Зальцбург
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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