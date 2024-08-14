Что случилось? Цыганков – вне заявки на стартовый матч Жироны в сезоне

Первым официальный матч в сезоне 2024/2025 «Жирона» проведет уже завтра, 15 августа в первом туре Ла Лиги на выезде против «Бетиса» (начало матча – в 22:30 по Киеву).

«Жирона» опубликовала заявку на матч, в нее не вошел вингер сборной Украины Виктор Цыганков. Он по-прежнему борется с вирусом, из-за которого пропустил товарищеский матч против «Ньюкасла».

Ранее сообщалось о том, что Цыганков разозлился на «Жирону» из-за того, что клуб отклонил предложения по трансферу из АПЛ, не спросив мнения самого игрока.