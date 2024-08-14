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Испания
14 августа 2024, 10:17 |
1057
0

Атлетико хочет подписать из Саудовской Аравии чемпиона мира и звезду Евро

«Матрасники» уже начали переговоры с представителями Н'Голо Канте

14 августа 2024, 10:17 |
1057
0
Атлетико хочет подписать из Саудовской Аравии чемпиона мира и звезду Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Н'Голо Канте

Мадридский «Атлетико» серьезно интересуется французским полузащитником саудовского «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте, сообщает испанское издание Relevo.

По информации источника, «матрасники» уже начали переговоры с представителями 33-летнего футболиста.

Отмечается, что сам игрок был бы не против вернуться в Европу и защищать «красно-белые» цвета, однако проблемой может стать его контракт с саудовским клубом, который действует до лета 2026 года.

В сезоне 2023/24 Н'Голо Канте провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Также хавбек поразил всех своей игрой на Евро, где отыграл все 6 поединков сборной Франции в стартовом составе.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира 2018 в 9 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Н'Голо Канте интересуется «Вест Хэм».

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Дмитро Вербинський Источник: Relevo
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