Испанский Мирандес подписал чемпиона мира U-20 с украинскими корнями

Клуб испанской Ла Лиги 2 «Мирандес» объявил о переходе 20-летнего уругвайского хавбека «Пеньяроля» Сантьяго Хоменченко.

Футболист, который в 2023 году в составе сборной Уругвая становился чемпионом мира U-20, проведет в «Мирандесе» ближайший сезон на правах аренды.

Примечательно, что вторую половину минувшего сезона Хоменченко отыграл в Ла Лиге 2 в аренде за «Овьедо» (5 матчей).

Стоит отметить, что Хоменченко родился 30 августа 2003 года в уругвайском городе Мерседес. Его отец – украинец, мать – итальянка.

На текущий момент на счету хавбека 5 матчей и 1 забитый мяч за сборную Уругвая U-23.