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  4. Испанский Мирандес подписал чемпиона мира U-20 с украинскими корнями
Испания
14 августа 2024, 09:30 |
350
0

Испанский Мирандес подписал чемпиона мира U-20 с украинскими корнями

Сантьяго Хоменченко продолжит играть в испанской Ла Лиге 2

14 августа 2024, 09:30 |
350
0
Испанский Мирандес подписал чемпиона мира U-20 с украинскими корнями
cdmirandes.com

Клуб испанской Ла Лиги 2 «Мирандес» объявил о переходе 20-летнего уругвайского хавбека «Пеньяроля» Сантьяго Хоменченко.

Футболист, который в 2023 году в составе сборной Уругвая становился чемпионом мира U-20, проведет в «Мирандесе» ближайший сезон на правах аренды.

Примечательно, что вторую половину минувшего сезона Хоменченко отыграл в Ла Лиге 2 в аренде за «Овьедо» (5 матчей).

Стоит отметить, что Хоменченко родился 30 августа 2003 года в уругвайском городе Мерседес. Его отец – украинец, мать – итальянка.

На текущий момент на счету хавбека 5 матчей и 1 забитый мяч за сборную Уругвая U-23.

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Мирандес трансферы Пеньяроль Овьедо трансферы Ла Лиги
Алексей Сливченко Источник: ФК Мирандес
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